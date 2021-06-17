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    首頁　>　社會

    由日日shoot》中國休漁期搞假！快艇海盜劫我漁獲

    位置圖

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    2021/06/17 05:30

    在中國領補助金照樣出海

    〔記者劉禹慶／澎湖報導〕中國休漁期為每年五月十六日至八月一日，嚴禁船隻出入港作業，中國的漁民卻有組織性地化身海盜，出動小蜜蜂快艇越過中線，四處打游擊，公然劫走我國漁民延繩釣的漁獲，甚至連捕魚工具都搶走，澎湖海巡隊接獲情資前往掃蕩，但對方機動性高早聞風而逃。

    公然侵我海域 搶了就跑

    根據七美陳姓漁民表示，中國休漁期根本是幌子，說穿了就是中國有錢人船團Ａ補助的手法，補助金拿到後，就將船號塗掉出海作業。這幾年更為猖獗，中國漁船化整為零，用機動性高的小快艇，就在我國漁民眼前公然掠奪延繩釣（台語俗稱放緄）的漁穫，採取打帶跑策略，搶了就跑，讓我國漁民欲哭無淚。

    疑為中國漁船組織犯罪

    澎湖縣七美籍縣議員夏晨榮直接點出問題所在，他說，中國漁船公然越界偷魚外，連浮動游標也偷走，幕後金主是誰？收購的大盤商又是誰？傳聞快艇以中國福建東山港為基地，幕後似乎是有組織集團犯罪，只有確切的證據才能遏阻這股海上劫貨的歪風，我國漁民要團結起來，針對這事來對付，揪出幕後的主使者，才能避免財產及辛苦收穫化為烏有。

    針對漁民指控，澎湖海巡隊早已接獲相關情資，並由副隊長陳富榮親自領軍，一路往七美西六十浬追趕，但未見到中國漁船蹤影，研判中船聞風早已溜之大吉。此外，因小快艇機動性高，我船在海上追趕不易。

    海巡艦艇調整勤務追緝

    海巡官員表示，澎湖海巡隊自六月十一日起已彈性調整勤務規劃，編排七美西方海域專案查緝勤務，於通報海域持續執行驅離、取締和查察任務；昨並派出澎湖海巡艦艇趕往相關海域巡弋，艦隊分署亦調派金門艦前往增援，以提升執法能量，保障我國漁民權益。

    中國漁船公然在我國漁民眼前，掠奪延繩釣收穫。（漁民提供）

    中國漁船公然在我國漁民眼前，掠奪延繩釣收穫。（漁民提供）

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