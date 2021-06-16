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    漁會理事長疑遭紅火蟻螫咬亡／紅火蟻熱區在北部 叮咬起疹快送醫

    紅火蟻現蹤。（示意圖）

    紅火蟻現蹤。（示意圖）

    2021/06/16 05:30

    〔記者楊媛婷／台北報導〕淡水漁會理事長鄭康忠疑遭紅火蟻螫咬休克身亡；國內包括雙北、桃園，新竹縣市、苗栗都有紅火蟻蹤跡，國家紅火蟻防治中心執行長、彰師大生物系教授林宗岐表示，紅火蟻的尾部同蜜蜂般有螫針，若被螫咬，會極為疼痛並起水泡，且因有0.5%~1%的人對紅火蟻毒液會有過敏反應，嚴重者可能引發免疫風暴導致休克甚至死亡；提醒民眾如果遭螫咬2個小時內身體起疹子等，要趕快送醫急救。

    研究螞蟻超過30年的林宗岐表示，若被紅火蟻螫咬，患部會有如火燎般劇烈疼痛並起水泡，被螫咬當下一定要冰敷患部以緩解不適。

    由於每個人體質不一，有人對紅火蟻的毒液過敏，並產生急性過敏反應，症狀包含昏眩、螫咬患部以外地方起紅疹等，嚴重者還會呼吸困難、暈倒等。林表示，遭螫咬後，體質過敏者，通常2個小時內就會有反應，這時一定要立刻送醫急救，醫療院所通常會施以腎上腺針劑或抗組織胺等抗過敏藥劑，阻斷過敏反應。

    林宗岐說，紅火蟻對濕度高與有水的環境特別適應，且其他螞蟻都會怕水淹，但紅火蟻遇到水，會一隻勾住一隻來結成蟻筏；紅火蟻本身不怕冷，也不怕熱，春夏天氣炎熱之際更活躍，加上台灣紅火蟻的熱區主要是在新北、桃園，新竹縣市，苗栗與台北的公園也曾發現蹤跡，加上紅火蟻通常會跟著土方、植栽移動，他提醒到這些地方的水渠、水道、河濱地段等要特別小心。

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