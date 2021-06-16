重度脊髓損傷產子 18年後母子謝命中貴人

鄭進和醫師親送蛋糕，讓母子倆驚喜又感動！（擷取自台大新竹醫院官網）

2021/06/16 05:30

母子作卡片給鄭進和醫師

〔記者廖雪茹／新竹報導〕重度脊髓損傷患者羅雅萱，2003年37歲時產下1名男嬰，兒子羅世恩今天（16日）就滿18歲了，母子倆特別寫下感謝的話，寄給生命中的貴人—當年鼓勵她「拚拚看」的新竹台大分院新竹醫院婦產科醫師鄭進和；值此疫情嚴峻時期，充滿溫度的謝卡，為醫院注入一股暖流！

醫師送蛋糕 母子驚喜

貼心的鄭醫師在收到書信後，昨天下午低調抽空親送蛋糕到羅家，旋即匆匆離去，讓兩人驚喜又感動！

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羅雅萱說，重度脊髓損傷卻能夠擁有孩子，圓滿人生，她念茲在茲不忘鄭醫師的恩情，兒子懂事孝順，今天滿18歲成年，原本兒子希望請鄭醫師吃飯，無奈受到三級防疫警戒影響作罷。她和兒子找出2003年6月16日出生當天的紀念照，連同現在的母子合影，作成卡片，並在背面寫下內心感謝的話寄給鄭醫師，同時送上她的著作「我只是四肢癱瘓—脊髓損傷鬥士羅雅萱的生命故事」一書，表達心意。

羅雅萱曾獲全國金鷹獎

羅雅萱25歲時因車禍，脊椎第3節以下癱瘓。走過自殺的陰霾，她化傷痛為力量，結婚生子、經營網路平台，成立台灣夜合花姐妹創業就業協進會等社團四處應邀演講，創辦「心愛美人及鬥士選拔大賽」，著有自傳「斷了發條的洋娃娃」等書，鼓勵斷翼天使和弱勢婦女走出心靈的障礙，曾榮獲全國金鷹獎。

羅雅萱說，36歲意外懷孕9週，看了3個婦產科醫師都建議她拿掉，當她失望地到台大新竹醫院（前衛生署新竹醫院）準備做人工流產時，鄭進和醫師鼓勵她生下來，並透過超音波指著寶寶的手、腳給她看，及讓她聽寶寶心跳聲，她當場感動淚崩。

「我們一起拚拚看！」因為鄭進和的一句話，羅雅萱咬緊牙關，忍受失眠和身體疼痛，最後順利剖腹產子。

鄭進和說，當年評估母體與寶寶狀況可以繼續孕程，也看到母愛的勇敢，相信她會帶著堅定的心向前邁進；開心圓了她當媽媽的願望。

羅雅萱攜子，感謝鄭進和醫師圓夢。（羅雅萱提供）

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