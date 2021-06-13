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    臉書自貶賤女人 網友助揪10年前惡狼

    桃園市女子「小惠」2008年間遭母親的黃姓男友猥褻。10年後小惠在臉書上以「賤女人」暱稱，描述當年受害經過，網友通報家暴中心，揪出這名惡狼。（資料照示意圖）

    桃園市女子「小惠」2008年間遭母親的黃姓男友猥褻。10年後小惠在臉書上以「賤女人」暱稱，描述當年受害經過，網友通報家暴中心，揪出這名惡狼。（資料照示意圖）

    2021/06/13 05:30

    〔記者吳政峰／台北報導〕桃園市女子「小惠」指控，2008年間遭母親的黃姓男友猥褻，她跟母親哭訴，卻遭斥「亂講話」。10年後小惠在臉書上以「賤女人」暱稱，描述當年受害經過，網友通報家暴中心，揪出這名惡狼；高等法院更一審依「故意對少年犯乘機猥褻罪」將黃男判刑8月。

    小惠生長在單親家庭，2008年某日晚間，母親喝醉，帶著黃男返家，3人睡在同一張床上，熟睡間，小惠突然遭到黃男撫摸身體，她驚醒不知如何是好，只好假睡，不敢反抗或出聲。

    隔天，小惠找輔導老師傾訴，老師通報小惠母親，但小惠母親不信男友會做這種事情，痛斥小惠亂講話。小惠不滿被母親懷疑，離家出走，直到母親和黃男分手，母女才和好。

    但受害的陰影一直糾纏著小惠，到了2018年，小惠在臉書上以「賤女人」自貶，道出10年前遭黃男侵犯的事，網友協助通報113家暴專線。黃男到案時反駁稱，小惠愛說謊，至於自己測謊未過，是因為前一天服藥。檢方不採信，將他起訴。

    法院認定，小惠與媽媽10年未和黃男聯絡，沒有誣陷道理，且小惠男友多，何以僅指控黃男猥褻；加上本案是網友報案，非小惠主動，事證可推論黃男犯案，將他判刑8月。

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