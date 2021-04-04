行車紀錄器找到了 關鍵15分鐘2天後解密

太魯閣號事故車昨展開拖移作業，移開兩節車廂後，隧道口出現嚴重變形的肇事吊貨車及太魯閣號車頭殘骸，可見撞擊力道之大。（歐新社）

2021/04/04 05:30

〔記者鄭瑋奇／台北報導〕台鐵太魯閣號出軌事故，關鍵的行車紀錄器找到了！昨天由運安會連同TCMS、ATP等重要設備、資料一同帶回台北。運安會主委楊宏智表示，後續資料下載、解讀會很快速，預計週二內部組織會議時，就能有初步成果。

台鐵緊急應變中心昨日上午十一點召開記者會時，交通部政務次長王國材表示，太魯閣號監視錄影裝置仍未尋獲。當天上午九點十三分有一班往花蓮自強號列車通過該路段，當時工程車還未滑落軌道，可確認吊貨工程車滑落時間點是在九點十三分至二十八分間，已將相關資訊提供運安會。

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自強號躲過一劫

因車頭遭削一半，增加尋找行車紀錄器的難度，直至昨天下午總算傳出好消息，楊宏智表示，對外拍攝的CCTV畫面資料、TCMS（列車控制管理系統）、ATP（列車自動防護系統）等重要設備都已取得，對下載資料是樂觀看待，預計週二召開組織會議前就會完成初步解讀，並邀請交通部、台鐵局、鐵道局的人共同檢視。

楊宏智表示，原本看到太魯閣號車頭損壞情況，讓他有點擔心資料取得會遭遇困難，不過最終運安會人員都取得關鍵證據。

楊宏智說，CCTV取得時雖有損失，但應該還是能取得內部資料，相信能看到出事瞬間的狀況。對於需要重點調查的事故工程車輛有無拉手煞車，楊宏智表示，現場都有掌握相關狀況，包含工程車現況、原始車輛的資料、保養狀況等，雖然車子已撞爛，無法透過肉眼確認有無拉手煞車，但還是有其他辦法可確認。

檢警搜索李義祥的公司。（記者王錦義翻攝）

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