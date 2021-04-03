司機員殉職 母泣︰希望兒沒有痛了

袁淳修母親哭著說，兒子是個非常孝順的人，接獲兒子發生意外的消息，讓她相當痛心。 （記者張軒哲翻攝）

2021/04/03 05:30

助理司機員送醫不治

〔記者鄭瑋奇、楊綿傑、張軒哲／綜合報導〕台鐵四○八次太魯閣號昨於花蓮清水隧道前，撞擊從上方明隧道工地滑落軌道的吊貨車後出軌，車頭左側被削掉，卅三歲司機員袁淳修當場死亡、三十二歲助理司機員（隨車機務）江沛峰重傷，送醫後不治也殉職。袁母哭著說，兒子非常孝順，自己這幾天心臟都很痛睡不著覺，沒想到兒子卻發生意外，讓她相當痛心，「希望兒子沒有痛了」。

袁淳修 家中唯一男丁 結婚兩年多

袁淳修是家中唯一男丁，畢業於勤益科大，父親已離世，台鐵局表示，袁淳修二○一六年進入台鐵局服務，二○一七年擔任助理司機員後，隔年獨立上線駕駛車輛，擔任司機員僅兩年就遇上死劫，同事們聽聞滿滿不捨。

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袁淳修兩年前的九月二十五日，才與台鐵員工的老婆呂盈萱，共同參加台鐵聯合婚禮，當時袁淳修告訴新娘：「我會維持愛妳的溫度，煮滾水，讓愛的騰雲號跑一輩子。」

袁淳修和妻子尚無子女，親友指出，袁淳修有三個姊姊，平日住在台北，負責東部幹線列車，放假常回豐原探視母親，袁母非常哀痛，不捨唯一的兒子就這樣離開人世。

袁淳修就讀勤益科大電子工程系時，他在校成績不錯，還擔任專題的組長，他的大學同窗好友在臉書祝他一路好走。

江沛峰 升級夢想還未圓卻遇劫

台鐵從普悠瑪翻車事故後，對普悠瑪號、太魯閣號均要求雙駕駛，昨天車上還有名助理司機員江沛峰，他目前正接受訓練，原本完成兩年訓練後，就可升見習司機員獨立駕駛車輛，沒想到夢想未達成前就遇上劫難。台鐵局指出，已規劃從優撫恤，以退休金的總額再加上十五％撫卹。

司機員袁淳修兩年前與台鐵員工的老婆，共同參加台鐵聯合婚禮。（取自台灣交通鐵道影像YouTube頻道）

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