這個調查官 上班開馬自達 下班駕600萬賓士

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2021/04/02 05:30

〔記者林嘉東、鄭淑婷／綜合報導〕調查局航業調查處基隆站前機動組長徐宿良疑盜賣毒品遭收押；檢調追查，徐妻李翠萍是愛馬仕愛好者，經常在臉書上PO文炫富，宣稱自家客廳是「繽紛愛馬仕動物樂園」，臉書還PO出徐開一輛市價逼近六百萬的賓士S Class，二人在外高調奢華，徐平常上班卻低調開著馬自達代步，省吃儉用。

妻稱家是繽紛愛馬仕動物樂園

檢調追查，調查官徐宿良曾因財務出現狀況積欠卡債，遭法院強制扣薪，近年卻花大錢投資妻子李翠萍，在基隆市深溪路開設G-SPACE「伊勳健康運動館」，開幕時廣邀站內同仁加入會員，徐妻也大方在臉書上炫富，引來檢調側目。

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調查發現，今年農曆年前，李翠萍PO剛入手的新款LV潮流包照片，內文顯示「拍照過來、喜歡就刷了，快一年都待在家防疫，卡費好像也沒少過耶」。

李翠萍也是愛馬仕愛好者，在臉書上PO出，一條至少一萬五千元起跳的愛馬仕絲巾，被李女裱框掛在家中牆壁，宣稱自家客廳是「繽紛愛馬仕動物樂園」。此外，李女愛用知名香水GUCCI，家裡擺放各式香水，LV名牌限量包、毛靴等精品，相當奢華。

檢調追查，徐擔任組長期間，年薪約一百八十萬元，但從徐妻在臉書上PO出，徐駕駛的賓士車款，竟是賓士S Class等級的豪華車款，新車的價格逼近六百萬，與徐的收入顯不相當。

檢調追查，徐代步的交通工具不過是馬自達，未見一絲奢豪之氣，在同仁眼中是名省吃儉用，樸素的老長官，與徐妻的高調曬奢豪，形成強烈對比，讓檢調更加起疑，決定發動搜索追出真相。

桃園地檢署昨天公布查扣證物清單，在徐男夫妻住所等四處，總計查扣八個帳戶共八十七萬元、現金一百七十萬元，以及名車三輛、名牌包廿五個、各式名牌手錶廿九支，總價值不菲，最具爭議的毒品下落不明；檢方表示，對帳戶現金及毒品流向，仍清查中。

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