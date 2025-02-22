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    出國前婆婆掉護照！媳婦理智線全斷 網笑兒子反應：進新24孝

    網友分享，因登機前找不到護照導致全家出國取消的尷尬局面。護照示意圖。（資料照）

    網友分享，因登機前找不到護照導致全家出國取消的尷尬局面。護照示意圖。（資料照）

    2025/02/22 00:28

    陳定瑜／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕網友昨在臉書「爆料公社」分享自己荒謬的出國經歷，讓許多網友忍不住直呼「根本故意的吧！」，還點評是「奇葩婆婆」。原PO說，兒子與媳婦準備前往日本旅遊，孝順的兒子特別邀請她一同前往，沒想到登機前卻因護照「離奇失蹤」，讓全家人瞬間陷入混亂。

    根據原PO描述，登機前她翻遍所有行李與包包，卻怎麼也找不到護照，急得幾乎要哭出來，導致自己無法登機，連兒子也因擔心母親而選擇留下。媳婦因此在機場大廳大發雷霆。更讓人哭笑不得的是，回家途中她竟在外套口袋夾層摸到護照，整件事瞬間從「遺失」變成「烏龍」一場。

    貼文曝光後，網友一面倒替媳婦抱不平，坦言「其實媳婦可以自己出國的」、「婆婆顧人怨，老公問題也很大」、「超白目，我說的是那位先生！」甚至無情開酸，「這心機耍的…」、「又一對恩愛夫妻被惡婆婆摧殘成前夫前妻」。

    還有網友直言，「有這種婆婆也太衰了吧」、「這個年代當長輩要懂事」。但也有少數人替婆婆緩頰，「兒子結婚了還是她兒子啊」或搞笑表示，「沒事，24孝又可以多一個新的故事了。」

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