對生病女軍官重度性騷╱空軍士官長 法辦丟軍職

空軍士官長性騷示意圖

2021/03/31 05:30

〔記者楊國文／台北報導〕空軍第7聯隊林姓士官長和年輕俏麗女軍官同事出任務，發現她身體不適，卻未將女軍官送醫，僅將她送回小木屋休息，並趁她意識不清伸鹹豬手摸胸性騷擾；空軍司令部以「重度肢體騷擾」，將他記兩大過並勒令退伍，且移送法辦；林不服，辯稱「我很精準，也很小心」，未碰觸女軍官胸部或下體，最高行政法院認定，空軍司令部處分無違誤，判他敗訴確定。

士官長行政訴訟 敗訴確定

空軍第7聯隊林姓士官長，被控前年和女軍官到其他戰術機聯隊執行專案任務時，趁女軍官生病、身體虛弱、說話吃力時，僅將她送回出差招待所小木屋休息，並未送醫，還趁她意識不清時，對她摸胸等性騷擾，女軍官雖虛弱無力，仍稍有意識，事後不甘受辱，申訴遭林男性騷擾。

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性騷擾調查小組調查時，林男稱當時協助女軍官躺臥、拉棉被蓋她身體，並替她扣上衣鈕扣，他「很精準」也很小心，未碰觸女軍官胸部或下體，另外，因擔心她安危，也替她調整身體姿勢，未性騷擾或猥褻，但坦承孤男寡女共處一室，行為有違禮儀，「我願意認錯」。

女軍官指控，她雖然身體虛弱、全身無力，但仍稍有意識，指控林男對她「上下其手」，明顯性騷擾。

性騷擾調查小組認定林男對女軍官「重度肢體騷擾」，依「國軍人員性騷擾案件懲罰建議參考表」建議記兩大過，並勒令退伍，經空軍司令部核准通過，林男打行政訴訟，尋求翻案。

最高行政法院認為，林男稱女軍官身體虛弱、情況危急，卻未尋求醫療支援，反而帶女軍官到小木屋休息，且兩人獨處，違反常情，此外，林誣指醫務所要他頻繁進出小木屋查看，合理化林一再進出小木屋舉動，明顯不實，認定處分無違誤。

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