自由日日shoot》專家︰權勢性騷 隱忍會讓更多人遭魔爪

王姓教授懲處結果

2021/03/29 05:30

〔記者羅綺／台北報導〕國立高雄科技大學王姓教授利用權勢性騷擾女大生，性平專家指出，有權力關係的性騷擾最可怕，若發現不對勁要趕快離開現場，並找尋輔導老師、同學朋友的協助，或向民間婦女團體求助，「千萬別隱忍，也不要孤單一個人走這一段路。」

受性騷可申訴 勿孤獨承受

現代婦女基金會執行長范國勇指出，過去面對權力不對等的狀況，受害者都會隱忍一陣子，直到有相當壓力、忍無可忍才會揭露，而在性別平等教育法的規定下，若當事人提出申訴，就一定要受理，會由校內組成委員及校外組成委員一同處理，因此以前會包庇或「官官相護」的狀況，現在越來越難出現；且現在資訊發達，若學校不處理，當事人也可以找其他申訴管道，「紙終究包不住火」。

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保護當事人 避免雙方對質

范國勇說，為保護當事人，調查過程不會讓受害者與加害者雙方有對質的情形發生，以免因權力不對等，導致受害者改口、不敢講真話。

跟教授互動勿單獨赴約

范國勇建議，學生跟教授互動，不要約單獨相見的場合，應約研討室或教室等公共、透明場所，避免瓜田李下；對於教授的邀約，學生也要考慮人事時地物，如超過晚上十點到研究室討論就不符合常理，被邀約的學生要自保，如果推辭不了，則可以找其他同學作伴，不要單獨赴約。

防暴聯盟秘書長廖書雯則表示，在權力不對等的關係中，被害者會有許多一般人難以想像的顧忌，也因此法律或性平機制會設立通報系統。然而被害者仍須面對很多不確定，也會害怕其他人眼光，但隱忍只會讓事情更惡化，甚至會有其他人遭受魔爪，因此鼓勵受害者勇敢說出來。

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