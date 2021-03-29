自由日日shoot》當過院長教授傳A片給女大生 法院認證 校方重懲得當

教授性騷示意圖

2021/03/29 05:30

女學生向媒體投訴 校方展開調查

〔記者楊國文、方志賢／綜合報導〕國立高雄科技大學王姓教授，被控任教於合併前的國立高雄應用科技大學時以「我的種絕對優良」、「誰要就拿去」等語，對兩名指導女學生言語性騷擾，被害人礙於教授權勢，只能傻笑以對；校方性別平等教育委員會事後從媒體得知後展開調查，認定王男構成性騷擾，校方決議下重手，除要求王男書面道歉外，還命他兩年內不得擔任學校行政職、導師、不得申請校內獎勵等處分；王男不服打行政訴訟，最高行政法院判他敗訴確定。

校方要求道歉 兩年內不得任行政職

王男曾經在多所大學及研究所任教，亦擔任過院長等行政要職，二○一七年學生向媒體投訴，他傳送色情影片給女學生看，性騷擾女學生。

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校方緊急召開性平會，還找來一名現職法官加入調查委員。性平會發現，王男曾當面或在LINE對話中，對兩名指導學生言語性騷擾，對話中王說「妳看跟我生小孩就是我的種，絕對優良」、「我這個種很好，誰要就拿去」、「生小孩要找我這種男人」、「第一名模有很多裸照，要不要傳給妳看？」等話，並誇耀人脈好、和立委很熟、常吃飯。

兩名被害人都批評王男的話帶有性意味，讓人不舒服，批評教授「不正經」，向要好女同學抱怨遭王男性騷擾，因囿於教授權勢，只能傻笑以對。

教授辯稱只是開黃腔等級的玩笑話

性平會訪談王男，他不否認說過「我的種比較好，要不要考慮我」等話，但辯稱只是開黃腔等級的玩笑話。

但性平會認定，王男說詞可連結到「性行為」而是具有性意味的言語，已構成性騷擾，校方於是在二○一七年十月決議對他重懲，包括應以書面向兩名被害人道歉、兩年內不得擔任行政職務或指導教授、不得擔任導師、不得申請校內獎勵措施等處分。

王男申訴遭駁回，提起行政訴訟指出，談話中誇耀自己基因優良，和性騷擾無關，而性平會訪談被害人採取誘導式詢問，違反正當法律程序。

最高行政法院認定性騷擾事證明確

高雄科技大學主張，性平會認定王男有性騷擾女學生行為，限制他兩年內不得擔任學校行政職務、班導、指導學生論文等處分，是避免他和學生有過多接觸，未違反比例原則，處分適當。

最高行政法院依據被害人訪談、LINE對話內容等事證，認定王男性騷擾事證明確，校方懲處適當，判他敗訴確定。

國立高雄應用科技大學於二○一八年二月與高雄第一科技大學、高雄海洋科技大學合併改名國立高雄科技大學。高雄科技大學表示，此案是併校前高應大時期案件，學校未來仍會全力支持性平觀念全面落實到校園。至於王姓教授因聯絡不上，無法取得其回應。

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