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    自由日日shoot》法界觀點／老師性騷學生 可加重罰鍰至二分之一

    大學老師性騷學生案例

    大學老師性騷學生案例

    2021/03/29 05:30

    〔記者錢利忠／台北報導〕王姓教授以「我的種絕對優良」、「誰要就拿去」等語對女大生開黃腔，校方性平會認定構成性騷擾，開黃腔應如何拿捏，何種言論尺度會被認定是性騷擾？

    哪種行為可能構成性騷擾？律師丁昱仁解釋，若以明示或暗示等方式，做出不受一般人歡迎，且具有性意味或性別歧視的言詞或行為，導致影響他人的人格尊嚴、學習或工作機會、表現等情況，就有很大的機會構成性騷擾。

    丁昱仁表示，是否構成性騷擾，實務上會從被害人個人的觀點來思考，當被害人面對行為人的特定舉止時，是否覺得對方行為具有性意味？該行為是否違反被害人意願或不受歡迎？最關鍵的問題是，對於該爭議行為的感受是「一般人通常有的感受」？或是「特定被害人獨有的感受」？

    丁昱仁指出，針對「主觀感受」部分，為了排除極端情況，實務上須符合「合理被害人」的標準；簡單來說，就是指特定的爭議行為，一般人普遍都會覺得不舒服，此標準即符合合理被害人標準。換句話說，如果某些行為並不會讓一般人覺得不悅，而只有特定人感覺受到侵犯，那可能就不會構成。

    因此性騷擾的認定，會根據個案發生的背景、被害人與當事人之間的關係、工作環境、爭議言詞或行為等具體事實，進行綜合判斷。

    丁昱仁指出，依性別平等教育法規定，校園性侵害、性騷擾或性霸凌事件，若經學校或主管機關調查屬實，應予以申誡、記過、解聘、停聘、不續聘、免職、終止契約關係、終止運用關係或其他適當懲處；被害人另可對性騷擾的行為人，提出民事侵權行為損害賠償。

    被害人可提民事侵權行為損害賠償

    有關罰則部分，依據性騷擾防治法規定，主管機關可對性騷擾者罰一萬元以上、十萬元以下行政罰鍰，對於因教育等相關關係而利用權勢或機會性騷擾，可加重罰鍰至二分之一；若乘人不及抗拒而親吻、擁抱或觸摸臀部、胸部或其他隱私處，則可處兩年以下徒刑、拘役或科或併科十萬元以下罰金，不過，此部分屬刑事告訴乃論。

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