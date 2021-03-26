恐怖情人3樓殺到1樓／刺死前女友媽 打斷嬤門牙

詹女的前夫（左）接到詹女（右）求救電話，趕到現場。 （記者楊金城攝）

2021/03/26 05:30

火鍋店戀情 女提分手

〔記者楊金城、王俊忠／台南報導〕情變釀殺機！台南市廿七歲凶嫌黃恩家與已離婚的廿九歲詹姓女同事交往，詹女認為黃嫌有情緒控管問題，最近和他分手，黃為挽回，昨晨闖入詹女家談判，竟持尖刀將在三樓的詹女母親陳婦殺死，再到二樓打傷詹女阿嬤，最後下到一樓用刀架住詹女脖子狠嗆：「一切都是妳逼我的」，黃嫌逃離時，被詹女的黃姓前夫發覺阻攔，警方趕到將黃逮捕。

男殺紅眼嗆：妳逼我的

當時詹女的前夫質問為何要下毒手，黃稱詹女要分手，他才「凍未條」鑄下大錯。警訊時黃否認有殺人意圖，對案情避重就輕，警方將他送辦，建請台南地檢署向法院聲押黃嫌。

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詹女和黃姓前夫育有一對子女，離婚後仍住在一起，時分時合，詹女帶著小孩和阿嬤同住就近照顧，詹女的父母住在對面另戶透天厝。

男恐嚇 警曾傳訊約制

詹女在麻豆一家火鍋店任職，與同事黃恩家交往，詹女認為黃的情緒控管不好，提出分手後對黃的來訊不讀不回，也不接電話，黃嫌極度不滿，本月十六日曾傳帶有恐嚇意味的訊息給詹女。詹女擔心安危，向佳里警分局報案，警方為她聲請暫時保護令，並傳訊黃嫌到案約制；詹女前夫也打電話給黃，提及「男女感情的事要和平分手」，不要衝動。

未料黃嫌身藏一把廿多公分尖刀，昨清晨騎機車到詹女家，趁門未關緊，潛入直闖三樓，要找詹女談判復合，被在三樓拜拜的詹母撞見。黃與詹母爭吵，突抽刀刺殺詹母，接著走到二樓，毆打詹女阿嬤，打斷兩顆門牙；詹母負傷下樓，樓梯間都是血跡。

當時詹女在一樓，準備送子女上學，聽到樓上傳出哀號聲時，黃嫌已下到一樓，拿尖刀抵住詹女，搶走手機阻止報案，並強拉詹女要走出門外。詹女哀求讓她打電話救人，隨即用黃嫌及阿嬤的手機報案，黃則逃離現場。

同居前夫 趕回攔下凶手

警、消趕抵，將左臉、右肩和右背各中一刀且倒在一樓浴室門前的詹母送醫，但傷重不治。詹女前夫接到詹女的電話趕回來，在附近的蕭壠文化園區攔下黃嫌，警方隨後趕來逮人和查扣凶刀。

鄰居說，詹母在佳里一家金融機構上班，和鄰居感情不錯，發生命案讓人意外。

黃恩家持尖刀行凶，逃離命案現場150公尺被逮。 （記者楊金城攝）

犯案的尖刀。（記者楊金城翻攝）

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