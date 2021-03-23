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    首頁　>　社會

    社工︰投訴法官拖庭 對事不對人

    苗栗地院法官周靜妮，被爆辦家暴案時涉嫌動私刑。 （記者張勳騰攝）

    苗栗地院法官周靜妮，被爆辦家暴案時涉嫌動私刑。 （記者張勳騰攝）

    2021/03/23 05:30

    〔記者張勳騰／苗栗報導〕苗栗地方法院法官周靜妮昨被爆處理少年事件，要求少年當庭自掌嘴巴，社工認為不妥，並投訴院長信箱，不料這名社工事後疑遭「秋後算帳」；但據調查，這名社工是投訴周靜妮開庭「拖庭」，且僅對個案小抱怨，非少年自掌嘴巴事件，希望院方改進，完全是對事不對人。

    據調查，這名社工當天下午四點多，帶一名約六歲的保護個案幼童前往開庭，拖到傍晚六點多還未開庭，因幼童喊肚子餓，這名女社工想帶其先去吃飯，又擔心輪到開庭，幼童也不耐久候出現躁動情形，因「拖庭」而讓她出現怨氣。

    這名女社工因而向苗栗地方法院院長信箱投訴，希望法院開庭能準時一點，女社工也是首次遇到周靜妮開庭，完全是「對事不對人」；事後，周靜妮也有打電話向女社工的直屬科長說明「拖庭」原因。

    一名不具名律師則私下抱怨，周靜妮開庭時，「稍微」會拖庭。而法界人士指出，因有些法官排定庭期時，一口氣排好幾個庭，若前面庭訊當事人答辯冗長，或證據調查耗時，後續開庭就會「拖庭」，這種情況偶爾會碰到，不宜拖太久，會造成當事人不便。

    苗栗社會處︰絕不會秋後算帳

    針對此事，苗栗地方法院指出，已派員與苗栗縣政府接洽，並向社工表達關懷之意。苗栗縣政府社會處副處長張國棟則表示，週刊所指投訴內容有落差，縣府絕對不會有「秋後算帳」情況，更感謝每位社工人員秉持專業所做的付出。

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