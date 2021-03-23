周靜妮曾燒法官宿舍 列關懷對象

小檔案／苗栗地院法官周靜妮

2021/03/23 05:30

〔記者張文川／台北報導〕苗栗地院法官周靜妮，遭爆疑在少年家事法庭要求少年當庭掌嘴。此非周靜妮第一次出狀況，她早年擔任檢察官時，曾為了給檢察長慶生驚喜，私下偷查對方生日，被法務部檢審會決議「飭令注意」；她轉任法官還在法官宿舍「放火」，因情緒與精神狀態起伏，案發後被苗栗地院列為長期關懷對象，不料九年後又傳疑似開庭出包。

偷查檢察長生日 被飭令注意

周靜妮年輕時任職嘉義地檢署檢察官期間，為幫檢察長慶生給個意外驚喜，藉辦案之名，利用內部與戶政機關連線的網站，私下查詢檢察長生日個資，經查獲，被移送法務部議處，由於她未將查詢所得資料用於不法，法務部檢審會決議「飭令注意」，未予以實質處分。

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周靜妮轉任苗栗地方法院法官後，二○一二年一月初週末晚間，在苗院法官宿舍「放火」，但燒到最後關頭，她打電話給前長官、高檢署檢察官洪威華訴苦，無意間透露「房間好多煙、都是煙」，洪驚覺不對勁，緊急聯絡苗栗地院人士輾轉報案，消防隊及時抵達破門救人，醫院急救時，一度發出命危通知。

當時盛傳周靜妮是自我要求高，又因工作壓力大，急救轉院至台北時，還一度想把案件卷證帶到醫院趕辦，經院長勸阻才作罷。案發後，苗院認為她情緒與精神狀態有疑慮，列長期關懷對象。

夫稱放火事件起因同事霸凌

周靜妮的丈夫、知名法學學者曾建元（中華大學副教授、北社副社長、促轉會前研究員），在二○一五年投書媒體發表文章，公開說明妻子周靜妮在二○一二年的放火案，指稱妻子是因苗院審判長選舉風波，遭資深法官同事霸凌，要求她揭露投票秘密、逼問她投票支持誰。

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