吃丙女法官被爆動私刑 當庭罰少年自掌嘴

苗栗地院法官周靜妮，被爆辦家暴案時涉嫌動私刑。 （記者張勳騰攝）

2021/03/23 05:30

〔記者張文川、張勳騰／綜合報導〕去年度職務評定為考績「丙等」的苗栗地方法院少年家事法庭法官周靜妮，昨被爆承辦某件少年對家人家暴案件時，涉嫌動用私刑，要求少年當事人當庭自我掌嘴。她又因某案長期未開庭，社工向院方反映，卻疑遭報復，社工工作可能不保；苗栗地院法官自律委員會已啟動調查，訂於明天（廿四日）開會，並請周靜妮到場答辯。

苗栗地院啟動調查 明開會

司法院回應表示，全案正由苗栗地院行政調查中，靜待調查結果。地院法官自律委員會調查若構成違失但情節輕微或情有可原，可建議由苗院院長予以職務監督（命令促其注意、書面警告、限期改善），若情節重大，則可建議移送司法院法官評鑑或監察院彈劾，以決定是否移送職務法庭懲戒（免職、撤職、轉職、罰俸、申誡）。

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記者昨未連繫上法官周靜妮，無法得知她對此事的看法，但有同事替她緩頰說，周法官的出發點應該是「愛之深、責之切」，希望少年當事人真心悔改；苗栗地方法院發言人庭長宋國鎮指出，此事件發生後，院方已動用所有資源，介入該少年之輔導，目前少年之身心狀況均在觀察掌握中。

周靜妮是司法官學院四十一期結業，北一女、政大法律系畢業，二○○九年轉任苗栗地院法官。另據指出，周靜妮去年的年度職務評定被評為「未達良好（類似考績丙等）」。

少年嚇到照做 身心受重創

周靜妮被爆料指控，前年在少年法庭審理一名涉及家庭暴力的少年犯，開庭時要求少年自己打自己耳光，少年當事人被嚇到照做，但身心受到重創，社工等單位之後緊急介入輔導。

由於掌嘴並不是法律授權給法官的保安處分方式，且當時根本尚未裁定保安處分，形同審理期間就對涉案少年被告動用私刑。

至於她的掌摑命令如何下達給少年？諸如語氣、目的、打幾下、力道要求、少年如何執行自打、在庭人員和家長有無勸阻及周靜妮反應？都有待苗院調查釐清。

此外另傳出周靜妮承審一名被收容中的少年案件，長達半年沒開庭，影響到收容時效，使少年陷入被「關過頭」的疑慮，輔導社工提醒法官但未獲回應，遂寫電子信函向苗院院長反映，不久苗栗縣府社會局就接到法院人士來電詢問。

近來苗栗社工界議論紛紛指出，該社工事後感受到不小壓力，恐難以在原單位繼續工作，可能被迫離職。

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