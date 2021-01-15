受刑人獄中簽名有效 律師不當傳遞違規範

新竹縣竹東鎮民代表會主席陳昌平遭羈押禁見在新竹看守所，竟還能下條子指定代理主席。（范國威提供）

2021/01/15 05:30

〔記者張文川、蔡彰盛／綜合報導〕遭羈押禁見的竹東鎮民代表會主席陳昌平，竟能在看守所內下條子指定代理主席。人在「獄中」簽名的公務文件，到底有沒有法律效力？法界人士說，基本上只要是自由意志下簽名，應被視有效，但若律師有不當的傳遞，律師本身應該受到相關懲戒。

律師倫理規範第37條規定，「律師不得為受羈押之嫌疑人、被告或受刑人傳遞或交付任何物品」，此規範重點在於「任何物品」，既然被告遭羈押禁見、禁止通訊，自然不能由律師傳遞任何物品給被告。新律師法規定，檢察機關、地方律師公會、全國律師聯合會都可發動調查律師懲戒，若符合即送懲戒委員會議處。

請繼續往下閱讀...

台北律師公會理事長尤伯祥說，律師不可為羈押禁見中的當事人做哪些事，有討論空間，與案件本身無關的很多事務，有時需要本人親自簽名，且具有時效性，延誤簽發恐影響無辜員工或股東權益和企業營運，但律師若趁律見時夾帶文件給被告簽名，確實有違反律師倫理規範的問題。

尤伯祥說，有經驗律師會向檢察官陳報事由，在偵查庭當著檢察官的面親自簽名，比較不會引發爭議，也能確保文件合法性。

永豐餘集團實際負責人何壽川2017年被羈押禁見於台北看守所，2位律師「律見」時把何男的公司文件交給何批示意見，律師懲戒委員會決議將2位律師分別停止執行職務4月及2月。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法