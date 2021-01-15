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    首頁　>　社會

    精障犯偵審期如何強制治療 院部對立

    司法院。（資料照）

    司法院。（資料照）

    2021/01/15 05:30

    〔記者吳政峰／台北報導〕嘉義地院去年判殺警案鄭姓凶嫌無罪，並以無串證逃亡等羈押事由，裁定交保，引發社會恐慌。司法院去年底提出刑事訴訟法「緊急監護」草案，規定法官在偵審期間，可命精神病犯強制就醫；但會銜機關法務部認為，判決確定前執行監護有違法理，應採德國的「暫時安置」才對。雙方今將開會討論，看法可能對立。

    司法院認為，「保安處分執行法」規定，檢察官如果認為有必要，可在判決確定前，向法院聲請監護，據此研擬出「緊急監護」，規定法官於偵審期間，若認為被告犯案時降低或喪失辨識能力，有危害公共安全之虞，可依檢察官聲請或依職權裁定「緊急監護」，給予強制治療。

    但法務部卻認為，監護是一種刑事手段，不能在判決確定前執行，否則會有冤獄問題；至於「保安處分執行法」是1963年立法，上述相關規定理由已不可考，將著手研修。

    法務部同意精神病犯在偵審期間應接受治療，但應仿德制創設「暫時安置」處分，由法官依事實裁定安置被告，避免在外危害他人。法務部認為安置與監護的目的和效果不同，即使最後判決被告無須監護，之前的暫時安置也無冤獄問題。

    司法院表示，即使刪保執法相關規定，刑訴法第456條也寫明監護或有特別規定的話，可在判決確定前執行，緊急監護並無問題。

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