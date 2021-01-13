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    法界︰強制治療須保障病犯陳述權

    刑法監護處分VS.性侵犯強制治療

    刑法監護處分VS.性侵犯強制治療

    2021/01/13 05:30

    〔記者吳政峰／台北報導〕刑法第91-1條規定，性侵犯在監期間應接受輔導或治療，經過鑑定評估，仍有再犯危險者，檢察官得向法院聲請，裁定命其進入醫療機構接受強制治療。但大法官發現，法院在裁定前，法律竟未給予病犯陳述意見的機會，違反正當法律程序。這種狀況也發生在刑法第87條的監護修正案上，全國律師聯合會理事長陳彥希認為，病犯也有陳述意見的權利，須予以保障。

    陳彥希指出，強制治療是實體限制，對人身自由的侵害程度不亞於服刑，因此，法院在裁定被告是否應接受治療前，不宜只憑檢方所提書狀就逕下決定。最好的方法應在「刑事訴訟法」中，明確寫出這類被告所擁有的權利。

    首先，檢察官在向法院聲請強制治療前，應以書面通知被告「為何」要限制他的人身自由，讓他了解整個評估結果及必要性，以免爭議。其次，法官只憑檢察官的聲請狀，就要做出是否強制治療的裁定，這種連被告的面都沒見過、聲音都沒聽到的書面審查，程序較不完備，法律宜賦予被告到庭陳述意見的權利。

    何況依刑事訴訟原則，只要是影響被告權益越高的案件，所需接受辯護的程度就越強，但強制治療對此付之闕如，未來應明文規定被告有委任律師的權利。

    此外，被告既然可委任律師，律師就應該擁有閱覽相關卷宗的權利。陳彥希解釋，這些卷宗都是當事人的心理衡鑑資料，並非他人個資，但若事涉性侵案件，相關人等的個資仍得適當隱匿，以保護被害人。

    一名檢察官同意給予被告知的權利、到庭陳述權與辯護權，但對於閱卷權，則抱持保留態度。他強調，再犯風險評估報告內，都有醫生與學者專家的加註意見，若讓被告看到，不論個資如何隱匿，都有可能被識別出來，進而引發寒蟬效應，甚至出現報復行為，恐重創整個鑑定系統。

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