修法 精障犯監護無限期 刑訴配套若漏接 恐違憲

精障犯監護修法無限期

2021/01/13 05:30

改首次5年 每3年裁定一次 次數無限

〔記者吳政峰／台北報導〕嘉義地院去年4月以殺害鐵警的鄭男行凶時無辨識能力為由，判他無罪、監護（強制治療）5年，強制治療法定上限5年，民眾害怕屆時鄭男即便沒治癒，仍可回歸社會，恐成不定時炸彈。法務部為此提出刑法監護處分修正案，刪除5年規定，改為檢方每3年向法院聲請裁定監護一次，無次數限制，但憂心刑事訴訟法若未配合修正，給予被告陳述意見權利，下場恐將和「性侵犯強制治療」雷同，被大法官宣告違憲。

司法院︰盼刑法和刑訴法配套送審

刑訴法的主管機關司法院表示，若屆時刑法的監護處分修正案通過，但規範被告權利與義務的刑訴程序卻未配合修正，確有可能出現不足之處。不過，因目前行政院尚未正式通過監護相關條文，司法院不易做更細緻的研擬，待下次兩院共同討論監護修正案時，將提出來交換意見，希望刑法和刑訴法能互相配套，避免違憲爭議，再一起送交立法院審議。

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刑法第87條對精神障礙或心智缺陷而犯罪的人，行為時欠缺辨識能力不罰，但認為有再犯或有危害公共安全之虞者，會令當事人施以監護，期間以5年為限。

法官認為被告犯案受到精神疾病影響，降低或喪失辨識是非的能力，可在判刑或判無罪時，同時命其進入適當處所（通常是醫院）接受強制治療，約束其人身自由；若法官判決未宣告監護，檢察官認為有必要的話，也可在判決後3個月內，向法官聲請裁定監護。

但治療期間至多5年，時間一到，不論是否治癒都須釋放，病犯在外趴趴走，人心惶惶。法務部為了補漏，去年提出刑法監護處分修正案，刪除5年天花板上限，改為首次5年，接下來檢方如認為有必要，每3年須向法院聲請裁定監護一次，無次數限制。

而與修正案類似的是刑法第91-1條，規定性侵犯須治療到「再犯風險顯著降低（無期限）」，才能停止治療、回復自由身，一名盧姓性侵犯因此被關在醫院9年，憤而聲請釋憲，大法官去年底做成799號解釋，指性侵犯被裁定接受強制治療前，刑訴法未給予出庭陳述機會，也未給予接受辯護權利，已違憲。

法務部才驚覺監護也有相同問題，尤其現在賦予檢察官在判決後3個月內聲請監護的權利，刑訴法卻未規範被告如何保障自身權利，已有違憲之虞，未來一旦刪除天花板上限，刑訴法若無相對應的配套，合憲性勢必更會被挑戰。

法務部日前緊急在行政院會提出，刑訴法須配合監護修正案，明文賦予被告陳述權與辯護權，但司法院當日未正面回應。精神病犯未來何去何從，人民安全該如何獲得保障，仍待兩院共同協商。

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