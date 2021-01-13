殺警無罪僅治療5年不合理 法部火速修正

精障犯監護修法無限期

2021/01/13 05:30

〔記者吳政峰／台北報導〕立法院曾於2005年修正刑法第87條，把精神障礙或心智缺陷犯案的監護期限從3年上調到5年，當時未引發過多關注，直到去年嘉義地院判殺警凶手監護5年，司法院親上火線，說明最多只能5年，讓全民驚覺原來病犯沒治好也能出來趴趴走。法務部長蔡清祥認為不合理，判決當天即下令研修，5天後取消5年上限的草稿火速出爐。

殺警判決去年4月30日出爐，外界除質疑院方只憑一位醫師的精神鑑定報告，就判斷凶手犯案時失去辨識能力，進而判處無罪，且發現原來監護制度竟如此輕率，即使病犯未治癒，5年後仍得放出去。

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民眾抨擊犯下殺人罪的重刑病犯如在外趴趴走，不僅是顆未爆彈，更造成人心惶惶。蔡清祥也認為制度須改善，當天即指示研修。

草案刪除5年上限，改為首次最多5年，若檢察官認為有延長必要，每次可向法院聲請裁定監護，一次最多3年，無次數限制，但每年均須做再犯危險性評估。

換句話說，病犯須持續接受治療，直到危險性降低為止，若時間到了，檢察官未向法院聲請延長，就得釋放，惟病犯訴訟權益應如何保障，目前並未明定。

但有些病犯的疾病不可能治癒，如智能不足者，不論如何治療，認知能力也無法和常人相比，若要長期限制其人身自由，以目前的監護場所來看，不只設備不夠專業，環境也不一定合適，因而引發「司法精神病院」議題。

法官協會︰仿英國設司法精神病院

法官協會建議，若要長期治療，可仿效英國設置專門的司法精神病院，在軟硬體上給予精神病犯特別的人道收容與治療，並兼顧其人權。法務部已和衛福部達成共識，將共同創建病院，但礙於可能會遭到居民反彈，目前選址列為機密。

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