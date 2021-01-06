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    中一中生書包佔位40分鐘 阿伯罵敗類車上扭打

    學生上車後坐在靠走道座位，書包順勢放在靠窗座位，雙方因此爆發衝突纏鬥，扭打後阿伯到站下車。 （民眾提供）

    學生上車後坐在靠走道座位，書包順勢放在靠窗座位，雙方因此爆發衝突纏鬥，扭打後阿伯到站下車。 （民眾提供）

    2021/01/06 05:30

    〔記者許國楨／台中報導〕台中一中一名王姓男學生前天傍晚放學搭乘台中市5路公車，上車後坐在靠走道座位，書包順勢放在靠窗座位，一名阿伯隨後上車，見車上客滿，兩度詢問學生能否拿起書包讓位遭拒，雙方先是發生口角，進而互罵拉扯，期間阿伯一度以手刀劈頸，學生也不甘示弱撲倒對方，直到阿伯到站突然喊下車，撂下一句「敗類」後，歷經數回合的「公車格鬥賽」戛然而止 ，留下整車滿臉錯愕的乘客，警方獲報了解因讓座問題衍生糾紛，將進一步釐清究責。

    而這場「公車格鬥賽」的影片也被網友PO到PTT八卦板，長約一分多鐘的影片中，可見學生與中年男子互扯衣領與頸部，互相揮拳並施展手刀，隨即又展開纏鬥持續拉扯，甚至互相撲倒在地，起身後2人還緊緊糾纏，都不願放手。

    其他乘客見狀，出聲制止未果，還有人問，「這附近有派出所嗎？」最後有學生擠入雙方之間硬是隔開2人，阿伯也剛好到站，喊了一聲「下車」後離去，瞬間結束這場未分勝負的衝突，網友對此議論紛紛。

    公車內監視器顯示，該名學生上車後，坐在靠走道座位，書包順勢放在靠窗座位，背著後背包的阿伯在過了幾站後也上車，見車上已客滿，兩度詢問這名佔位學生能否拿起書包讓位，學生以「不能、因為太擠」回絕，阿伯當場訓斥：「你是一中的？書都讀到哪裡去了？」隨後雙方僵持約10分鐘經過4、5站，阿伯可能實在氣不過，撥掉學生臉上眼鏡後爆發衝突，阿伯到站撂下一句「敗類」後，逕自下車。

    阿伯訓斥：書都讀到哪裡去了？

    而學生此時仍持續以書包佔位，從上車到下車起碼長達快40分鐘；轄區警方說，前天傍晚近6時接獲公車司機報案，公車當時行經向上路、美村路的公車站牌停靠時，車上有乘客突然起口角衝突進而拉扯，警方立即派遣警力前往，經查為中年男子要求學生讓座遭拒，中年男子辱罵學生才衍生拉扯。

    警方獲報上車 學生書包仍佔位

    而王姓高中生當晚也接獲警方通知，在家長陪同下到警所說明，對於阿伯如何罵他或動手，是否提出妨害名譽或傷害等告訴，王生表示，因當下也很緊張，忘了對方罵他什麼，只說因讓座問題起糾紛，但未提告；警方強調，目前正追查中年男子身分，再進一步通知到案釐清案件，但不論雙方是否提告，均會依違反社會秩序維護法開罰。

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