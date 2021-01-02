元旦載女友一家出遊 自撞2死

轎車前方嚴重扭曲變形，顯見撞擊力道之大。（記者吳俊鋒攝）

2021/01/02 05:30

〔記者吳俊鋒／台南報導〕四十二歲邱姓男子昨元旦連假首日，開車載邱姓女友及女友的父親、胞弟到台南市楠西區梅嶺旅遊，返程在台二十線玉井、左鎮交界路段轎車突然失控，自撞外側水泥護欄，造成邱男與女友的父親送醫不治，邱女尚未脫離險境，邱女的胞弟右腳骨折，新年快樂出遊卻發生2死1命危憾事。

駕駛與女友父身亡

警方抽血檢測，邱男並無酒駕，肇事原因警方調查中，至於車內四人是否繫安全帶將再釐清。

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邱姓男子住在屏東，開著家人的轎車北上台南，與四十一歲邱姓女友等親友會合後到梅嶺旅遊。

警方調查，邱男、邱女的親友共八人，分乘兩輛轎車到梅嶺，中午用完餐於下午三點半回程下山，準備返回女友在永康的住處。

女友還在搏死神

邱女搭乘邱男的車坐左後座，邱女六十四歲的父親坐副駕駛座，邱女卅七歲的胞弟坐右後座，下午四點七分轎車行經台二十線玉井層林路段一處大彎道後，邱男的車突然失控往右偏移自撞外側護欄，車頭全毀。

女友弟命大逃死劫

邱女的胞弟車禍後自行爬出車外，右腳骨折，有腦震盪，意識清楚，其餘三人受困車內，奄奄一息，救護人員獲報趕往車禍現場救援，將無生命徵象的駕駛邱男、邱姓父女救出送醫，邱男與邱女的父親仍不治，邱女則恢復心跳，頭部有逾十公分的撕裂傷，意識昏迷，未脫離險境。

當時邱女的親友另開一車在後方，目擊邱男撞車過程，當場驚嚇不已，親友說，當時並無其他車輛，經過一處大彎道仍行駛在外側車道，不久邱男的車突然失控，直接衝撞外側護欄。快樂出遊卻目睹前方邱男撞車，讓邱家親友十分難過。

邱男開車載女友及其家人從梅嶺返程，失控肇事。（記者吳俊鋒翻攝）

行駛外側車道的轎車，突失控衝撞右邊護欄。（記者吳俊鋒攝）

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