6勇消殉職 新屋保齡球館主判6年10月

新屋保齡球館發生大火造成6名打火英雄殉職。（資料照，記者李容萍攝）

2021/01/01 05:30

未定期檢修消防設備

〔記者鄭淑婷／桃園報導〕2015年發生的桃園市新屋保齡球館大火，造成6名勇消殉職，檢方以「消防法」第35條致人於死罪起訴負責人劉得斌，桃園地院昨天一審宣判，合議庭認定劉男未依法定期檢修保齡球館安全設備，導致電氣因素引發火警，與6名消防人員命喪火場有因果關係，判處6年10月徒刑。據悉，這是類似案件中，少見以消防法判刑的案例。

罕見以消防法判刑

位於新屋區中興北路的新屋保齡球館，2015年1月20日凌晨發生大火，勇消陳鳳翔、陳彥茗、蔡長融、張桂彰、曾重仁、謝君傑於灌救過程殉職，全案引發違建查報、火場指揮等爭議。桃園地檢署於同年5月依消防法起訴劉男；另將6名負責安檢的消防人員及查報違建的2名公務員起訴，8人後來獲判無罪。

請繼續往下閱讀...

劉男辯稱，消防缺失都有改善，消防局派員複查都合格。但合議庭指出，劉男保齡球館被消防設備師檢查出多項缺失，消防人員僅抽測，非逐一檢查各項缺失，難據此認定劉有善盡定期檢修設備責任。

劉另稱消防員救災本就有高度風險，死亡結果不能歸責於他，且當時有請分隊長不要再派人進去；合議庭傳喚相關證人，認為分隊長指揮調度無不當，未採信劉男說詞。

合議庭指出，劉男為保齡球館負責人，是消防法明定的管理權人，未依法檢修消防設備，與6人死亡有因果關係，依此判刑。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法