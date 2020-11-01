擄殺女僑生／埋伏3次才得手 勒頸拖百米拽上車

長榮大學馬來西亞籍女僑生遇害，師生昨發起追思活動（左圖）；長榮大學校長李泳龍現身為向社會鞠躬致歉（右圖）。（記者萬于甄攝）

2020/11/01 05:30

檢警不排除次數更多

〔記者萬于甄、陳鳳麗／綜合報導〕鍾姓女大生遇害，凶嫌梁育誌承認性侵殺人，還拿走死者手機和儲值卡。檢警過濾發覺，梁不僅於9月30日擄人未遂及10月28日擄殺鍾女，行凶前一天10月27日，他也在案發現場台鐵高架橋下的便道埋伏，只是未尋得機會，前後至少3次，檢警不排除他埋伏次數還可能更多。

「這次一定要成」釀禍

據查，梁男9月30日、10月27日未帶繩索，也未完成犯行，後來自我「檢討」認為裝備不足，才決定10月28日帶繩索，以利綁束控制目標對象，且之前2次不順利，十分惱火，第3次自我要求「這次一定要成」，才會用繩套住被害人後狠拉強勒，一度勒頸被害人至幾近昏迷，隨後就在車上下手性侵。

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梁男家住高雄市阿蓮區，離女大生就讀的台南長榮大學不到半小時車程，有地緣關係，卻是跨市犯案，自以為台南犯案後，馬上可返高雄，有利逃避警方追查。

梁男9月30日欲擄陳女時，強拉被害人的手想押上車，但陳女大叫及掙扎，掙脫梁男控制後，梁認為情勢不利，隨即逃走。他忍了近月，10月27日回到現場，駕車繞行伺機作案，疑因第一次失手，這次提前「場勘」埋伏，但沒有下手機會。

10月28日晚間8點多，梁男見鍾女落單，加上這回身上有帶繩索，將對方勒頸後拖行約百公尺上車，在現場停留20分鐘，再開車離去，後來被害人從昏迷中甦醒，大叫掙扎，遭梁男痛下殺手勒斃。

立委要求增設監視器

民進黨不分區立委羅美玲是馬來西亞華僑，對鍾女遇害特別悲痛，她表示，已要求警政署全面盤點全國各地監視器覆蓋率，覆蓋率不足的須補足，並請教育部要求各大學務必提醒外籍生如何注意安全。

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