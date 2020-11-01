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    首頁　>　社會

    家屬慟：規劃來台參加畢典變認屍

    馬國留台聯總沉痛聲明，盼台灣司法嚴懲兇手。 （馬來西亞留台聯總提供）

    馬國留台聯總沉痛聲明，盼台灣司法嚴懲兇手。 （馬來西亞留台聯總提供）

    2020/11/01 05:30

    家毀了 希望凶嫌被判絞刑

    〔記者林嘉東、萬于甄／綜合報導〕馬來西亞籍鍾姓女大生來台求學慘遭勒斃棄屍。鍾姓女大生的父母連夜搭機趕來台灣處理愛女後事，預定今天抵達台灣；鍾母泣訴，他們原本規劃明年來台參加女兒的畢業典禮，想不到提早來台竟是接愛女遺體回家，希望判凶嫌絞刑；鍾父難掩氣憤，也強調凶嫌要拿他的性命來賠愛女的命。

    遇害鍾姓女大生在家排行老大，還有2個年紀分別為22歲和17歲的弟弟。鍾父是一家公司董事，也是當地客家族群領袖。

    「刑法不夠重 會引效仿」

    鍾父指出，希望台灣司法判凶嫌死刑，才有警惕作用，不會再有其他女孩遭遇類似不幸，他說：「如果刑罰不夠重，年輕人會覺得殺人不是什麼大事，就會引起效仿。」

    「我女兒好好的一個人就這樣沒了。她是我唯一的女兒啊！」鍾母哽咽指出，丈夫一聽到女兒遇害消息，整個人癱倒在地上，站都站不起來。

    鍾母哭著說，女兒很活潑很獨立，很喜歡參加學校活動，人緣也很好。今年暑假因為疫情關係女兒沒有回家 ，想不到最後一次見到女兒是今年寒假，也是最後一次。她表示，多麼希望她是蹦蹦跳跳地陪父母回去，「我希望凶嫌被判絞刑，那麼就可以讓他知道被勒死的感覺是多麼難受」。

    鍾父說，他原本就不希望女兒出國念書，希望她留在他身邊，後來拗不過女兒的堅持，才同意讓她出國求學，想不到會是這樣的結果。

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