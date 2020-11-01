蔡總統蘇揆致歉 指示徹底檢討

長榮大學馬來西亞籍女僑生遇害，多名師生昨發起追思活動，出席者在追思牆前獻花。（記者萬于甄攝）

2020/11/01 05:30

〔記者李欣芳、洪瑞琴／綜合報導〕馬來西亞籍長榮大學女大生在台遇害身亡，衝擊台灣國際形象，蔡英文總統與行政院長蘇貞昌都代表政府向受害者家屬致歉；台南市長黃偉哲除向被害人家屬道歉，還說市府於調查結果出來後，一定會快速向社會大眾公布，希望大家一起協力維護台南安全城市。

衝擊台灣國際形象

蔡英文表示，這起不幸事件不僅對台灣的國際形象有莫大傷害，更代表台灣在社會安全的維護上出現了漏洞，須徹底檢討；她向家屬、馬來西亞國家與人民表達至深歉意。

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蘇貞昌除表達歉意，並指示內政部長徐國勇與警政署長陳家欽南下處理後續事宜，及協助家屬來台處理後事。

總統府發言人張惇涵表示，對於鍾女遇害，蔡總統昨在國安高層會議中特別表達高度關注，除了向學生家人致上最深的哀悼，也請相關政府單位，全力協助家屬辦理各項後續事宜。

台南市長黃偉哲說，他要向家屬道歉，他們把子弟送來這邊念書，我們就應該提供一個安全環境，命案原因不能揣測，但畢竟發生了，不論千般萬般理由，人命關天，還是要跟家屬致上最大的歉意。

黃偉哲要求提高見警率

黃偉哲表示，他已要求所有行政區如有類似或疑似過去治安熱點的地方，盤點加強見警率、監視器、路燈照明等治安措施。

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