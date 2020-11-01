隨機性侵殺人還洗劫 律師：判死機率相對高

凶嫌梁育誌承認性侵殺人。（資料照）

2020/11/01 05:30

〔記者吳政峰／台北報導〕男子梁育誌隨機擄走馬來西亞籍女大生性侵殺害，還搶走她的手機和儲值卡，手法凶殘，被害人父母痛心直諫應處以極刑，馬來西亞網友則批「台灣不會判死刑」。曾任檢察官的律師王捷拓表示，台灣法院仍有判死刑，梁男隨機性侵殺人加上恐涉強盜殺人，造成社會恐慌，惡性更大，本案有機會判處死刑。

兩種犯行令人髮指

近幾年我國司法對於處死判決日益慎重，「只殺一人不會判死」的情況，不少民眾認為見怪不怪。不過王捷拓說，梁男隨機挑選被害人犯案，再加上他又犯下性侵殺人，泯滅人性，若再被認定強盜殺人，屬於罪大惡極且無法教化之人，判死的機率將比其他殺人案來得高。

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王捷拓指出，「先姦後殺」犯罪態樣令人髮指，刑法第226之1條為此特別訂定性侵殺人結合犯，刑責從無期徒刑起跳，最重死刑；但若是「先殺後姦」，則為兩個犯罪行為，即殺人罪及侮辱屍體罪，前者本刑為10年以上到死刑，後者則是6個月以上、5年以下，法官最後會再訂兩罪應執行的刑期。

至少無期徒刑

至於梁男強盜被害人手機等物，王捷拓強調，若他是基於強盜財物的犯意而擄人，進而性侵殺害，還觸犯刑法第332條強盜殺人罪，可處死刑或無期徒刑。反之，若梁男是性侵殺人後才想拿取被害人手機等物，除了殺人罪外還觸犯哪些罪？實務上有不同見解；因殺人後臨時起意拿走死者物品，究竟是竊盜或侵占遺失物，國內外均有爭議，有人認為應以竊盜論罪，另有人認為是侵占。

王捷拓表示，我國仍有死刑制度，只要手法泯滅人性，已無教化可能性，法院仍會判死刑，只是目前執行面上遇到人權團體與歐盟反對，法務部須確認死囚已無聲請再審或釋憲、無精神障礙等事由，才會審慎評估執行槍決。

凶嫌梁育誌。（取自臉書）

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