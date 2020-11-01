未通報校安事件 教部究責長榮大學

長榮大學校長李泳龍出席追思活動時鞠躬致歉。 （記者萬于甄攝）

2020/11/01 05:30

〔記者萬于甄／台南報導〕來台就讀長榮大學的馬來西亞籍女大生遭擄遇害，早在9月30日就有同校另一名陳姓女學生也差點被擄，事後陳女有跟學校反映。教育部昨指出，校方未依規定通報校安事件，只有相關校安紀錄；校長為此道歉。

長榮承認只有校安紀錄

校方表示，9月30日當天因女學生向派出所報案，但未成案，隔天學生主動致電通報校安中心後，校方依學生通報內容做成相關校安紀錄，但沒有通報教育部。

請繼續往下閱讀...

長榮大學校長李泳龍昨出席追思女大生活動時強調，沒有做好的事情他責無旁貸，相關責任也會一肩扛起，並鞠躬向家屬致歉。校長表示，未做好的部分，要向受害女學生的父母，以及其他信任學校的家長及整個社會致歉，這起事件讓他非常自責，會重新審視校園安全，不足的部分將會進行內部調查和改善。

校長道歉：會通盤改善

針對後續校安問題，校長說，學生給了很多新的方向，校方會立刻辦理，現階段也會馬上改善學生通學安全，需要鄰近社區、市府的協助，校方會做成通盤、明確的調查報告。

長榮設追思牆悼女大生

受害女大生的同學昨與校方籌辦追思活動，在學校設立追思牆。不少人寫上寄語的小卡片或小紙條貼在追思牆悼念鍾女，還有同學低頭啜泣。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法