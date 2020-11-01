為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    未通報校安事件 教部究責長榮大學

    長榮大學校長李泳龍出席追思活動時鞠躬致歉。 （記者萬于甄攝）

    長榮大學校長李泳龍出席追思活動時鞠躬致歉。 （記者萬于甄攝）

    2020/11/01 05:30

    〔記者萬于甄／台南報導〕來台就讀長榮大學的馬來西亞籍女大生遭擄遇害，早在9月30日就有同校另一名陳姓女學生也差點被擄，事後陳女有跟學校反映。教育部昨指出，校方未依規定通報校安事件，只有相關校安紀錄；校長為此道歉。

    長榮承認只有校安紀錄

    校方表示，9月30日當天因女學生向派出所報案，但未成案，隔天學生主動致電通報校安中心後，校方依學生通報內容做成相關校安紀錄，但沒有通報教育部。

    長榮大學校長李泳龍昨出席追思女大生活動時強調，沒有做好的事情他責無旁貸，相關責任也會一肩扛起，並鞠躬向家屬致歉。校長表示，未做好的部分，要向受害女學生的父母，以及其他信任學校的家長及整個社會致歉，這起事件讓他非常自責，會重新審視校園安全，不足的部分將會進行內部調查和改善。

    校長道歉：會通盤改善

    針對後續校安問題，校長說，學生給了很多新的方向，校方會立刻辦理，現階段也會馬上改善學生通學安全，需要鄰近社區、市府的協助，校方會做成通盤、明確的調查報告。

    長榮設追思牆悼女大生

    受害女大生的同學昨與校方籌辦追思活動，在學校設立追思牆。不少人寫上寄語的小卡片或小紙條貼在追思牆悼念鍾女，還有同學低頭啜泣。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    擄殺女僑生／埋伏3次才得手 勒頸拖百米拽上車
    2020/11/01 05:30

    擄殺女僑生／埋伏3次才得手 勒頸拖百米拽上車
    家屬慟：規劃來台參加畢典變認屍
    2020/11/01 05:30

    家屬慟：規劃來台參加畢典變認屍

    科技大佬看好兆元AI新商機 專家投資揭密
    為何擄人未遂未成案 南警局查有無吃案
    2020/11/01 05:30

    為何擄人未遂未成案 南警局查有無吃案
    隨機性侵殺人還洗劫 律師：判死機率相對高
    2020/11/01 05:30

    隨機性侵殺人還洗劫 律師：判死機率相對高

    糖友穩糖三階段 藻對方法不慌糖
    蔡總統蘇揆致歉 指示徹底檢討
    2020/11/01 05:30

    蔡總統蘇揆致歉 指示徹底檢討
    社會今日熱門
    岸際雷達發功 澎湖外海抄獲5億元走私香菸
    2020/10/31 06:54

    岸際雷達發功 澎湖外海抄獲5億元走私香菸

    校區旁隨機擄殺外籍女大生 嫌犯收押未禁見
    2020/10/31 07:11

    校區旁隨機擄殺外籍女大生 嫌犯收押未禁見

    不滿汽車警報器干擾睡覺 男持空氣槍射凹Lexus轎車
    2020/10/31 08:55

    不滿汽車警報器干擾睡覺 男持空氣槍射凹Lexus轎車

    80歲老翁陷昏迷 家人急攔警車開道7分鐘抵達醫院
    2020/10/31 10:01

    80歲老翁陷昏迷 家人急攔警車開道7分鐘抵達醫院 影片

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播