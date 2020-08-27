法界觀點／配偶權受侵害 與維繫婚姻是兩碼事

通姦侵害配偶權示意圖

2020-08-27 05:30:00

〔記者林嘉東、王定傳／綜合報導〕律師周碧雲指出，法官認為就算侯女賠再多錢給元配，也無法恢復黃婦與先生原本的婚姻關係，「那是不是代表親人被肇事者開車撞死，法官就可以肇事者賠再多錢，也無法換回親人的性命」，判肇事者賠少一點，這根本是兩回事。

她認為，黃的配偶權受到侵害，與她的婚姻有沒有辦法維持是兩回事；黃婦可以上訴主張侯女與先生不是只有打打嘴砲，而是確實發生性行為，希望二審法官能審酌侯的行為不僅侵害她的配偶權，更造成她家庭傷害。

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周碧雲說，刑事通姦除罪化後，她觀察各地院民事庭判給受害配偶的精神損害賠償金，似無顯著提高，這與一般以為除罪後會提高民賠金額彌補受害者的精神損害，也算是對介入別人婚姻的第三者做某種程度的懲罰性賠償，出現很大落差。

不過律師林俊峰認為，法官認定侯女侵害黃婦配偶權，但證據無法證明雙方通姦，判決金額才會落在10萬元。律師陳振瑋說，法院審酌的重要因素是「侵害程度、雙方財力」等，若無法證明有性交等嚴重侵害行為，判決金額通常不會太高，判賠10萬元應無過低。

刑事與民事責任不同

律師黃祿芳表示，刑事責任及民事責任是兩回事，大法官宣告通姦除罪後，民事法院判賠的行情價，應不至於與以前有明顯差異。

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