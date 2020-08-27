弄錯法條 寫奇聞判決書 法官詹駿鴻曾連爆爭議

法官詹駿鴻曾在判決書中寫出「窮盡洪荒之力」等文字。 （資料照）

2020-08-27 05:30:00

〔記者溫于德、蔡彰盛／綜合報導〕司法官學院（前身為司訓所）33期結業、現年52歲的台北地院法官詹駿鴻，曾任新北、台北地檢署檢察官、高等法院法官，曾獲司法院辦案成績優良法官肯定，但也曾弄錯法條被處分，以及曾在判決書寫出爭議用語，引起法界譁然，致裁判品質遭到質疑。

8年前詹駿鴻時任高院刑庭法官時，遭民間司法改革基金會交付司院法法官評鑑委員會審議，理由是他要求一件假結婚案被告游姓女子認罪、撤回上訴，選擇「易科罰金」；但游女犯的是最重本刑7年之罪，依法「不得易科罰金」，故他事後遭記警告處分，損失1個月考績獎金、無法晉級加薪。

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詹駿鴻另於2016年擔任台北地院民事法官時，就國防部拆屋還地的民事訴訟案宣判，在判決書末寫出「本案事證太多，兩造其餘主張與攻擊防禦方法，經窮盡洪荒之力審酌，尚無法改變上述認定，乃不一一審酌…」引發法界人士批評，判決書是正式且具法律效力的文書，承審法官應該具體寫出哪些證據未調查、或不需調查的理由才對。

當時有法界人士「發現」他寫的奇聞判決書後，瘋狂轉傳還直呼誇張，批說哪能因為證據太多，就不一一審酌的，這樣還有什麼公信力！

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