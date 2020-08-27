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    首頁　>　社會

    民團建議／借鏡美國 婚姻背叛者付高額代價

    背叛婚姻示意圖

    背叛婚姻示意圖

    2020-08-27 05:30:00

    〔記者羅綺／台北報導〕黃姓人妻抓姦後向小三求償50萬元，法官僅判賠10萬元。對此，當初贊成及反對通姦除罪的婦女等民間團體，有志一同認為，既然去除刑罰，就應提高民事判賠金額，彌補受害配偶的精神損害。

    愛家公投領銜人曾獻瑩表示，通姦本就不該除罪，相關報導指過去出軌行為判決賠償一般為30萬至50萬元，如今通姦除罪，本案賠償判決僅10萬元，完全踐踏和低估婚姻價值，原配經歷整起事件的傷害，更是金錢難以衡量。通姦除罪後，軟弱無力的民法對原配的保障很少，甚至可能面臨出軌的負心漢與小三、小王回過頭來，以刑法反告原配在抓姦過程中「妨害秘密、侵入民宅」。

    曾獻瑩認為，台灣應借鏡美國「無過失」離婚的制度，若是外遇這種過失離婚，背叛者會付出非常高額的代價，但長期以來國內通姦案判賠過低，再加上通姦除罪，未來可能會出現很多被害者，卻沒有得以討回公道的法律途徑。

    勵馨基金會前執行長紀惠容表示，3個月前雖然通過了通姦除罪化，但民事賠償金額也應調整、提高。至於是否可能出現「有錢人不怕罰」現象？紀惠容說，若婚姻走到這一步，何苦再繼續維持，若走離婚訴訟，原配有可能要得更多。

    不過對於黃妻抓姦行徑，紀惠容不贊成，她認為原配辛苦了半天，蒐集來的卻可能無法成為法庭上的證據；且由於法官有獨立審判權，造成每個法官的判決結果不一，原配能否得到合理的賠償只能「看命運」，法律界應討論擬定合理辦法。

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