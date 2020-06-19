少女摩鐵暴斃 大叔被逮到丟毒品滅證

高雄市警局三民一分局轄區日前發生少女與男子投宿汽車旅館暴斃案。（記者方志賢攝）

2020-06-19 05:30:00

〔記者方志賢、黃佳琳、何宗翰／綜合報導〕高雄一名17歲少女與30多歲鄭姓白牌車司機上汽車旅館過夜，隔天清晨暴斃床上，警方在房內找到疑似毒品咖啡包的包裝，懷疑她施用毒咖啡猝死，檢警已解剖複驗送請鑑定。事發時，鄭男離開摩鐵1小時，返回後才報案，意圖滅證，但可能緊張致忘了帶走毒咖啡包的包裝，警方將他列為關係人送辦。

警方調查，少女離家多日，家人未報案協尋；鄭男稱，少女搭過他的車而認識，雙方常用通訊軟體聯絡。本月12日下午3點，鄭偕少女投宿高市三民區摩鐵，隔天清晨6點多報案，警、消到場發現少女衣著完好，仰躺暴斃床上，鄭男站在床邊發呆。

請繼續往下閱讀...

警方未找到任何毒品及吸食工具，鄭男表示少女剛與男友分手，心情不好，他因此找少女上摩鐵聊天。警方過濾監視器發現，13日清晨鄭男離開房間1小時後返回，他原稱去買飲料，後承認外出丟棄少女服用的咖啡包。

疑點重重 採樣追真相

至於鄭男是否單純與少女聊天，有無發生性行為，或者施用毒品？檢警除在15日解剖死者複驗，並將相關採樣送請鑑定，釐清死因及了解死者下體有無鄭男DNA。據了解，少女無明顯外傷，全案待相關檢體送驗結果出爐，即可釐清案情疑點。

法醫高大成認為，少女無外傷猝死，有幾種可能性，一是本就有心律不整，過度興奮猝死，也可能是腦中風、腦動脈瘤破裂導致，或吸毒過量導致，有待檢驗結果確認。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法