少女摩鐵暴斃 大叔被逮到丟毒品滅證
〔記者方志賢、黃佳琳、何宗翰／綜合報導〕高雄一名17歲少女與30多歲鄭姓白牌車司機上汽車旅館過夜，隔天清晨暴斃床上，警方在房內找到疑似毒品咖啡包的包裝，懷疑她施用毒咖啡猝死，檢警已解剖複驗送請鑑定。事發時，鄭男離開摩鐵1小時，返回後才報案，意圖滅證，但可能緊張致忘了帶走毒咖啡包的包裝，警方將他列為關係人送辦。
警方調查，少女離家多日，家人未報案協尋；鄭男稱，少女搭過他的車而認識，雙方常用通訊軟體聯絡。本月12日下午3點，鄭偕少女投宿高市三民區摩鐵，隔天清晨6點多報案，警、消到場發現少女衣著完好，仰躺暴斃床上，鄭男站在床邊發呆。
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警方未找到任何毒品及吸食工具，鄭男表示少女剛與男友分手，心情不好，他因此找少女上摩鐵聊天。警方過濾監視器發現，13日清晨鄭男離開房間1小時後返回，他原稱去買飲料，後承認外出丟棄少女服用的咖啡包。
疑點重重 採樣追真相
至於鄭男是否單純與少女聊天，有無發生性行為，或者施用毒品？檢警除在15日解剖死者複驗，並將相關採樣送請鑑定，釐清死因及了解死者下體有無鄭男DNA。據了解，少女無明顯外傷，全案待相關檢體送驗結果出爐，即可釐清案情疑點。
法醫高大成認為，少女無外傷猝死，有幾種可能性，一是本就有心律不整，過度興奮猝死，也可能是腦中風、腦動脈瘤破裂導致，或吸毒過量導致，有待檢驗結果確認。