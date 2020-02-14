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打詐 收簿手也得強制工作

落網的詹姓男子與詐欺集團合作，安排收簿手至超商領帳本。 （記者邱俊福翻攝）

落網的詹姓男子與詐欺集團合作，安排收簿手至超商領帳本。 （記者邱俊福翻攝）

2020-02-14 05:30:00

〔記者邱俊福、張文川／台北報導〕大法庭針對詐欺車手可否強制工作，做出統一見解的裁定。事實上詐欺集團除了養一堆領款車手，也在下游養不少「收簿手」，分工負責處理人頭帳戶，換句話說，除了車手，參加詐騙犯罪組織的收簿手若犯行符合要件，同樣要面臨強制工作的懲罰。

刑事警察局最近才破獲以詹姓男子為首的不法集團與詐欺集團合作，專門擔任收取人頭帳戶的工作，再將取得的帳戶交給「猜猜我是誰」詐騙集團行騙。該集團還成立「有錢大家賺」LINE群組，在全國網羅人手加入集團；警方收網逮捕詹男、旗下幹部、收簿手等二十二人到案。

警方調查，「猜猜我是誰」詐騙集團刊登「求職」、「借貸」等廣告，騙取求職或需錢孔急民眾的金融帳戶，利用超商寄件將帳簿寄至指定超商，再由詹嫌派旗下收簿手前往領取。

詹嫌自己也透過臉書刊登「兼職廣告」招攬收簿手，成立LINE群組，利用群組串聯全台各地有意「兼職」的收簿手，並進行派工。

警方初估，該集團從去年十月至今提供的人頭帳戶，讓上游詐騙集團詐得逾千萬元，除收網逮人，還查扣犯罪聯絡用行動電話、包裹、金融帳戶等證物，並在多個超商攔阻近三十件金融帳戶遭騙案件。

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