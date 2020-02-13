為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

進階查詢 ~
* 每次查詢區間最長為三個月
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 寵伴 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　社會

錄音筆竊聽取證 民、刑庭認定不同調

錄音竊聽取證，其效力在民、刑庭中認定不同調。（情境照）

錄音竊聽取證，其效力在民、刑庭中認定不同調。（情境照）

2020-02-13 05:30:00

〔記者蔡彰盛／新竹報導〕人夫為了抓姦，竟將錄音筆放在妻子車上偷錄取證，法界人士表示，實務上常見配偶一方用盡各種方式收集證據，卻逾越法律界線而必須負起刑事責任，出現抓姦後得吃上妨害秘密官司的情況，然而因民事案件對於侵害配偶權的認定較寬，常有刑事認定取證過程違法，民事卻判賠的不同調判決。

刑法315條之1第2款規定，無故以錄音、照相、錄影或電磁紀錄竊錄他人非公開之活動、言論、談話或身體隱私部位者，處3年以下有期徒刑、拘役或30萬元以下罰金。

「無故」是指欠缺法律上正當理由。夫妻一方不得藉口懷疑或有調查配偶外遇之必要，恣意侵入他方住居所、窺視、竊聽。

然而，民事實務案件法官常認為，夫妻間隱私權被害人舉證極為不易，如因配偶權遭受侵害，為保全證據、基於維護家庭婚姻之重大權益而蒐證，法官大多認為，這並非出於不法目的，亦非「無故」利用工具或設備竊聽他人非公開之言論，不構成妨害秘密罪。

以竊聽配偶通姦為例，民庭法官常考量是否出自當事人自由意志，若非遭到扭曲之真實對話，常會權衡雙方法益、基於發現真實與促進訴訟之必要性，以及婚姻關係之忠誠義務、誠信原則，還有對隱私權保護未逾越必要程度及比例原則，而讓竊聽證據具有證據力。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
悲情！夫錄音抓老王 加碼逮小王
2020-02-13 05:30

悲情！夫錄音抓老王 加碼逮小王
桃市攜手產業構建智慧城市應用服務平台

桃市攜手產業構建智慧城市應用服務平台
知本老爺跨界合作 試婚戀愛旅行團

知本老爺跨界合作 試婚戀愛旅行團
社會今日熱門
2020-02-12 15:10

雲林縣虎尾鎮5車追撞 8人送醫無生命危險

2020-02-12 21:05

北市西藏路女子墜樓爆頭亡 現場曝光！

2020-02-12 12:25

男開賓士突頭暈失控 連撞3店一片混亂 影片

2020-02-12 12:34

芳苑鄉反火化場總幹事遭歹徒打成重傷送醫

LTN集點大放送

網友回應

此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播