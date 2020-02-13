錄音筆竊聽取證 民、刑庭認定不同調

錄音竊聽取證，其效力在民、刑庭中認定不同調。（情境照）

2020-02-13 05:30:00

〔記者蔡彰盛／新竹報導〕人夫為了抓姦，竟將錄音筆放在妻子車上偷錄取證，法界人士表示，實務上常見配偶一方用盡各種方式收集證據，卻逾越法律界線而必須負起刑事責任，出現抓姦後得吃上妨害秘密官司的情況，然而因民事案件對於侵害配偶權的認定較寬，常有刑事認定取證過程違法，民事卻判賠的不同調判決。

刑法315條之1第2款規定，無故以錄音、照相、錄影或電磁紀錄竊錄他人非公開之活動、言論、談話或身體隱私部位者，處3年以下有期徒刑、拘役或30萬元以下罰金。

請繼續往下閱讀...

「無故」是指欠缺法律上正當理由。夫妻一方不得藉口懷疑或有調查配偶外遇之必要，恣意侵入他方住居所、窺視、竊聽。

然而，民事實務案件法官常認為，夫妻間隱私權被害人舉證極為不易，如因配偶權遭受侵害，為保全證據、基於維護家庭婚姻之重大權益而蒐證，法官大多認為，這並非出於不法目的，亦非「無故」利用工具或設備竊聽他人非公開之言論，不構成妨害秘密罪。

以竊聽配偶通姦為例，民庭法官常考量是否出自當事人自由意志，若非遭到扭曲之真實對話，常會權衡雙方法益、基於發現真實與促進訴訟之必要性，以及婚姻關係之忠誠義務、誠信原則，還有對隱私權保護未逾越必要程度及比例原則，而讓竊聽證據具有證據力。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法