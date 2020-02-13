悲情！夫錄音抓老王 加碼逮小王

悲情人夫在妻子車上裝錄音筆想逮老王，妻卻加送小王！（情境照）

2020-02-13 05:30:00

〔記者蔡彰盛／新竹報導〕悲情人夫！在妻子車上偷裝錄音筆想逮老王，沒想到加碼逮到小王！

新竹劉姓男子發現49歲林姓妻子背著他偷吃54歲林姓老王，上門抓姦不成，改偷放錄音筆在妻子車內，沒想到，竟錄到妻子又偷吃37歲鍾姓小王，事後他在手機內發現老王與小王先後傳生殖器照片給妻子「賞鳥」，憤而控告3人妨害家庭。

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皆傳賞鳥照給妻 3人全告

新竹地檢署認為，車震呻吟的錄音與賞鳥照只能佐證人妻與老王、小王間分別存有曖昧關係，雖於情感上、道德上有所不當，卻難認定人妻曾與2男性交，全案予以不起訴。

劉男指控，妻子林女與林男，去年11月在新竹縣橫山鄉性愛，當天凌晨他與林男親友上門抓姦，發現妻子的車停放在附近，且林男拒不應門；這次劉男因為抓姦失敗，決定在老婆車上偷裝錄音筆。

去年12月，劉妻在竹北市體育場附近小客車內又與男子嘿咻，劉男在車上裝設錄音筆，錄得林女與男子在車上呻吟、親吻聲音與親密對話，這次聽到的男子不是林男，而是較年輕的鍾男，才赫然發現妻子不僅偷吃老王，還有小王，偷看妻子的手機，發現2男分別傳送過生殖器照片讓妻子「賞鳥」，劉男認為妻子連續偷吃老王與小王，因而提告妻子、老王及小王。

呻吟聲難證性交 不起訴

3人到案後，均堅持否認犯行，都辯稱未性交。檢方認為，劉男前往林男住處抓姦時，未曾進入屋內，沒有看到2人，人妻林女坦承與林男性交，卻無其他證據可以證明2人有性交。

檢方認為縱使林女曾經自白，卻於警詢及偵查中均否認犯行，供述前後不一，原先對老公的自白是否可採用就有疑問，因此不得作為事證。

至於劉男提出車內妻子與小王的對話錄音，雖有錄得林女、鍾男呻吟、親吻聲音及彼此曖昧對話，但均無錄得2人明確論及曾性交的言詞內容，無法做為妻子通姦證據。

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