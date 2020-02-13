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天地眼中眼 無價老天珠藏轉世線索

這串有千年歷史，呈「亞」字形的方紋，裡面有兩個圓紋，圓紋內有點的「天地眼中眼」天珠，據傳收藏者奉獻超過5億元才取得，現在是收藏中的非賣品。（圖：好是Alright業者提供）

這串有千年歷史，呈「亞」字形的方紋，裡面有兩個圓紋，圓紋內有點的「天地眼中眼」天珠，據傳收藏者奉獻超過5億元才取得，現在是收藏中的非賣品。（圖：好是Alright業者提供）

2020-02-13 05:30:00

〔記者張瑞楨／台中報導〕張姓天珠商人遇害，整宗命案源於一顆「天地眼中眼」天珠。「天地眼中眼」到底有多珍貴？業者說，所謂「天地」是天珠上有象徵「天圓地方」的方形、圓形紋路，「眼中眼」指的是圓形紋路內，還有圓點或圓形紋路，不過這是當代人取的名字，算是行銷手法；至於價值，製造燒化各種形狀紋路的天珠不難，但若有數百年或上千年歷史，由得道喇嘛累世配戴身上、願親手交出的老天珠，才是可遇不可求的珍寶，錢再多也未必買得到。

業者說，天珠原料是瑪瑙，許多新天珠雖也是燒化的真品，但價值不高，主因是它們沒有「歷史」。

至於老天珠，得道的西藏喇嘛圓寂時會留下轉世線索，後人找到轉世者、驗證無誤後，會把上一世遺物交給轉世者，天珠也因此一代一代配戴下去，經過累積世世的修行。想取得老天珠的凡人，須與喇嘛有機緣，或奉獻極大的金錢、付出精力等，有的喇嘛才願意把身上天珠交出，他們交出的老天珠是稀世珍寶。

傳聞救過李連杰命

民俗專家張益銘說，廣為人知的武打明星李連杰，也有配戴天珠，據傳其天珠救過李連杰的命。張益銘認為，天珠有能量，但能量內容未知，各界對天珠的稱呼也不一，至於天珠是否有保平安等效果，他認為主要是心理因素。

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