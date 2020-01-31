家長把關／可向網路業者申請守門員服務

（翻攝自網路）

2020-01-31 05:30:00

記者吳昇儒／專題報導

許多家長憂心正值青春期的孩子們，手指動一動就連上色情網站。在現行「無法可管」情況下，曾擔任基隆市警局資訊科長的劉逸群建議，家長可向網路業者申請色情守門員的服務，一般常見的色情網站搜尋關鍵字，都可以做初步篩選，此外，手機軟體也能設定分級內容。

劉逸群說，保護方式可分兩部分，一個是從網路提供端直接篩選管控，例如中華電信提供的色情守門員服務；另一部分，是透過防毒軟體公司開發的色情防堵軟體，從使用者端直接封鎖色情網站，例如賽門鐵克、諾頓、卡巴斯基等大品牌的防毒軟體公司，都有推出這樣的服務。

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防堵軟體從使用者端直接封鎖

網路提供端的方法，是當孩子們透過網路服務搜尋含有關鍵字的相關網站時，就直接拒絕電腦存取，相關資訊根本進不到電腦內，搜索需求也出不去，業者也會不定時透過使用者回報等方式更新資料庫。預防網路色情軟體的功能，則是當色情網站相關資訊透過網路到電腦時，讀取端會先篩選有無包含色情內容，若符合攔阻條件就將資料封鎖。

手機部分則可利用手機內建功能，防止存取兒少不宜的內容或進行分級，還可防止手機播放具有特定分級的電影或電視節目。上述多家防毒軟體公司，也有推出手機防毒版本，建議家長參考使用。

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