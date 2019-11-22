亡命煞拒捕中彈 槍戰後自轟爆頭亡

陳家輝寫恐嚇信勒索宜蘭養殖魚塭業者，要求3天內匯30萬元，否則後果自行承擔。（記者林敬倫翻攝）

2019-11-22 05:30:00

毒品慣犯 拒捕史一籮筐

〔記者林嘉東、吳昇儒、林敬倫／綜合報導〕曾多次拒捕、衝撞警車的46歲毒品慣犯陳家輝，連續犯下恐嚇宜蘭養殖業者案後躲至基隆，宜蘭礁溪警方昨天循線追來，使用2輛偵防車合圍，困住陳的轎車，陳竟開窗射警，警匪激烈駁火27槍，稍後陳腹部中彈，自知無力脫困，最後自射一槍，自盡身亡。

恐嚇宜蘭養殖業 躲基隆

陳男上月寫恐嚇信附上有毒物質，寄給宜蘭5家養殖魚塭業者，威脅3天內匯款30萬元至指定帳戶，否則後果自負，不過無人匯款。礁溪警方獲報追查，鎖定以車為家的陳男，昨掌握他出沒基隆，跟監發覺陳把車子停在中山區健民街一處巷道，右側為擋土牆、車尾後方緊鄰台電電桿。

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警車包夾 雙方駁火27槍

2輛警方休旅車採取一前、一旁方式，堵住陳男轎車的逃竄去路，敲窗喝令陳與當時坐在副駕駛座的詹姓男子投降。陳踩油門試圖衝撞脫困不成，打開車窗掏槍對警射2槍，守在周遭和擋土牆上方的員警立即還擊，紛朝陳的車子引擎蓋等處射擊，共開了25槍。

副駕顧玩手機 毫髮無傷

一直坐在車上扣著安全帶的陳男，隨後發覺腹部中彈，車子水箱也被打破，認定不可能脫困後，舉槍自盡，改造槍枝掉在排檔桿後方置物架上。坐在副駕駛座的詹男毫髮無傷，事後告訴警方，他坐車上時，「一直玩手機，不知道發生什麼事，聽到槍響才抬起頭」，詹證實陳男自轟頭部死亡。

警方指出，陳家輝惡名昭彰，8年前販毒時遭警追捕，駕車逃逸撞傷無辜騎士，後被開8槍落網；去年又因持毒被警方追到社區地下室停車場，駕車衝撞警車，警方對他開4槍後破窗逮人。連同昨天，陳男至少3度遇警頑抗，共被警方開了37槍，自己則在昨天對警開2槍後，再開一槍自戕。

毒品慣犯陳家輝昨在基隆市中山區健民街遭警方車輛前後包抄。（中央社）

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