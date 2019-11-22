嚇! 店家卸貨 槍戰就在眼前

林姓目擊者卸貨點離警匪槍戰地點僅約30公尺，聽到槍響後一度走近觀察。（記者林嘉東翻攝）

2019-11-22 05:30:00

記者林嘉東／專訪

基隆市昨天上午陰雨綿綿，中山區老舊平靜的健民社區，一條雙向斜坡老社區道路上，近午竟接連傳出不尋常的「砰砰砰」聲響，時間長達1分多鐘，劃破原本的寧靜，也嚇壞住戶，紛紛開窗查看，才知竟是警匪槍戰。

距離槍戰現場僅約30公尺的店家林老闆說，事發前他在卸貨，擋住一輛休旅車，該車等他卸完貨才開過去，沒想到接著就親眼目睹自己人生中的第一場警匪槍戰。

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林說，昨天一大早就看到歹徒開的那輛紅色轎車停在健民街一巷斜坡底，車頭朝下靠在路邊擋土牆旁。警方偵防休旅車開過他的車後，擋在紅色轎車前方，另一輛黑色偵防車同一時間開抵，停在紅車左側，兩車成功夾困紅車。接著就聽到尖銳煞車聲，以及重踩油門後，輪胎與地面摩擦的聲響，但紅車根本無法脫困，他當時站得較遠，聽不清楚對話。另名住在現場旁的住戶說，此時警方敲車窗向車內喝斥︰「我們是警察，你跑不掉的，不要再跑了」，沒幾秒就聽到槍響。

林老闆說，他被突來的槍聲嚇到，停下手邊工作，隔約3、4秒，又接連聽到第2及第3聲槍響，接著連續不斷一直傳來，他看到從偵防車下來的警察，還有躲在擋土牆上的警察，多人連朝歹徒轎車開槍，附近不少住戶開窗探看，畫面就像警匪電影。

等到槍聲停歇，他發覺紅色轎車的水箱被射破，噴出大量水氣，接著看到警方探看車內狀況，沒多久就召來救護車，後續支援警車也抵達。

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