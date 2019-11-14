教授告醫過失 冰存愛妻遺體14年

愛妻因植入胚胎，卻發生輸卵管破裂、休克死亡，徐晉元14年來都將她冰存。（示意圖）

2019-11-14 05:30:00

做試管嬰兒 休克死亡

〔記者張文川／台北報導〕14年前在高雄科技大學擔任教授的徐晉元，其陳姓妻子因不孕，至高雄健新醫院婦產科植入多個胚胎，卻發生輸卵管破裂、休克死亡；徐男認為醫師有過失，不願將妻子遺體下葬，冰存14年以求來日洗冤，控告3名醫師業務過失致死。其中2名醫師先前已獲判無罪定讞，另名林姓醫師二審一度遭改判有罪，但被撤銷發回，更一審又改判無罪；最高法院昨天駁回上訴，林姓醫師也獲無罪定讞。

不願下葬 求能洗冤

徐晉元另提起民事求償1792萬元，歷審也都敗訴，去年3月獲最高法院駁回上訴確定。徐晉元冰屍打官司14年，最終刑、民事均以落敗收場。

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高雄地檢署當初起訴指出，陳女多年不孕，健新醫院婦產科林姓醫師建議做試管嬰兒，2005年10月間為她植入4個胚胎，住院觀察2週，確認陳女懷孕後，卻未再以直腸子宮間凹穿刺術或做理學檢查，以確認有無子宮外孕，就讓她出院。

同年11月陳女陰道出血返院急診，楊姓醫師發現子宮有妊娠囊，胚胎下方有出血現象，但未檢查兩側輸卵管，只留下醫囑注射黃體素、口服動情激素。陳女狀況未好轉再回院，另位林姓醫師查房時囑以超音波檢查，準備檢查之際，陳女病況加劇，轉送高醫醫院急救無效死亡。高雄地檢署起訴3位醫師。

法院歷審皆判後續診治的楊姓、林姓醫師無罪；高雄高分院二審認為，為陳女植入胚胎的林姓醫師，出國期間得知陳女再度因陰道出血住院，未提醒代理的非人工生殖專科醫師注意她的狀況，以予必要的陰道超音波檢查，致陳女最後休克死亡，認定林有罪。

不過法院多次委請醫審會鑑定，更審時認定陳女死亡主因是腦部血塊出血，陰道出血只有200毫升，不足以致死，檢方未能舉證死因與婦科醫療有關，改判林無罪；最高法院昨駁回上訴定讞。

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