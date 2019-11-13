花防部3天2件嗆警 涉妨害公務

2019-11-13 05:30:00

〔記者王錦義／花蓮報導〕陸軍花東防衛指揮部簡姓士兵前晚騎車在市區未兩段式左轉遭警方攔查，他不但不停還闖了紅燈，最後被警方攔停開單，情緒失控辱罵警察，還嗆聲跟警員單挑，最後被依妨害公務送辦；而三天前也有三名士官兵在酒吧喝酒失控，咬傷前往處理警員的手指，三天來連續二件軍人與警員發生衝突案件，軍紀渙散在地方上引發議論。

花蓮警分局指出，十一日晚間十一點多，在中山路與民生路口發現有機車未依規定兩段式左轉，並在民生路、民禮路口闖紅燈，警方於新興路將違規的簡男攔下，但他對警方爆粗口，隨後被警方帶回派出所偵辦，這已經是花蓮市三天來，連續發生的第二起軍人因妨害公務被移送案件。

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花防部指出，簡姓一兵服役已半年，剛下基地集訓後返營，平時在部隊表現良好，因基訓後回家與妻子吵架情緒不佳，騎車返回部隊時，原本只是交通違規，被警攔下情緒失控，與執行警員吵架，被帶回偵訊；事後已跟員警致歉並深表悔改，後續除配合檢警調查，並秉「刑懲併行」原則，檢討適懲。

王姓市民說，花防部軍紀不佳已存在已久，現在接連在街頭向警方挑釁，部隊的管理顯然已出現問題，應該徹底檢討改進，以免影響國軍形象。

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