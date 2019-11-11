輾死自摔女騎士 等目擊者打119後竟落跑

撞死人的曹姓男子。（記者王宣晴翻攝）

2019-11-11 05:30:00

目擊者想救援 休旅車已輾過

〔記者王宣晴／新北報導〕47歲羅女前晚騎車返回新北市三芝住處，行經台2線不明原因自摔，倒在路中間，陳姓目擊者準備上前救援，曹姓駕駛竟輾過羅女，拖行20公尺才停下，並向目擊者謊稱有閃過羅女，隨後肇逃，警消到場羅女已明顯死亡，循線逮到曹男，依過失致死、肇事逃逸等罪嫌送辦。

據了解，羅女在1111人力銀行公司從事電話行銷，平日住在母親位於新北市新莊的住處，前晚10時許，羅女下班後騎車準備返回自己三芝住處，經過台2線8.4公里處，不明原因擦撞護欄，連人帶車滑行到馬路上，目擊的陳姓駕駛見狀，將車停靠路邊，準備下車救援。

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沒想到55歲曹男駕駛休旅車經過，竟直接輾過羅女，拖行20公尺後才停下，曹男發現輾到人，竟假意上前詢問陳姓目擊者：「你有閃過嗎？」隨後更說：「還好，我也有閃過」，目擊者見曹男停下處理，報案後便離開現場，沒想到曹男肇事逃逸。

警消趕抵，發現羅女臟器外露，全身多處骨折扭曲，明顯死亡，現場留有右前輪擋泥板及沾有血跡的水箱碎片，警方昨晨5時許在三芝逮到曹男。

被逮拗不知撞到人 跪求死者母親原諒

曹男供稱住台中，從事包車旅遊業，兼任導遊及司機，昨接客才會北上，下班後準備前往三芝友人家借宿，途中只知道有輾到東西，下車查看沒發現撞到人，因身體不適才離開。

警方拿出遺留在現場的休旅車零件及行車紀錄器，曹男才承認輾過羅女，檢警昨相驗遺體，曹男當場下跪，跟死者母親道歉。

曹姓男子輾過羅女，拖行20公尺才停下。（記者王宣晴翻攝）

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