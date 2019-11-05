「僅兒墜橋處有1公尺縫隙」父悲︰風強 妻拉不住小手

南投地檢署檢察官勘驗奧萬大吊橋男童墜落現場。（記者佟振國攝）

2019-11-05 05:30:00

〔記者佟振國／南投報導〕新北市許姓男童前天和父母到南投縣仁愛鄉奧萬大森林遊樂區，不幸從奧萬大吊橋的橋面和防護網間縫隙墜溪身亡；男童的父親昨天強調，意外發生後，他請一名親友留在橋上保留現場，事後也確認附近的圍網是牢固的，只有小兒子墜落的那一段有縫隙，甚至可以用腳撐開長約1公尺、寬20公分的縫隙。檢警昨勘驗現場，盼解開吊橋圍網為何產生縫隙導致男童墜落的原因。

1歲2個月的許姓男童，前天下午從奧萬大吊橋墜落約90公尺深的溪床慘死，南投地檢署檢察官昨率法醫相驗，男童從高處墜落，初步研判頭部受到嚴重撞擊應是致命傷，檢察官又前往出事的奧萬大吊橋現場勘驗，了解吊橋圍網為何產生縫隙導致男童墜落的原因。

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家屬昨天下午則在男童墜落身亡的溪床舉行招魂儀式，場面哀戚，許父先前受訪時也表示，希望兒子能夠好好的走，同時好好修行，希望能再回來當他們的孩子，再續父子緣。

這起意外事件也在網路引發關注，出現不少質疑與臆測，許父昨天上午強忍悲痛出面澄清，強調在過吊橋時，他牽著大兒子在前，妻子也一直牽著小兒子在後面，絕未讓兒子自己行走或攀爬，但因為多人在吊橋上行走，橋一定會晃動，加上一陣強風，小兒子重心不穩，才會與媽媽的手鬆開，一屁股跌坐在圍網上，接著就從縫隙墜落溪床，妻子要拉救已經來不及，眼睜睜看著兒子身體撞到石頭後被溪水沖走，試問有哪個母親願意見到這樣。

童父澄清酸民詐保說

許父也說，他從未向警方表示，認為吊橋安全而讓小兒子自己行走，也不知這種說法從何而來，甚至還有人說，他們要詐領保險金，妻子從事保險業，難道不知道相關規定嗎？他們已經很難過痛苦了，希望這些網路酸民不要再落井下石，難道要逼死他們一家才肯罷手。

至於是否追究園方責任，許父認為，工作人員全力協助，也不忍苛責，唯一要求就是先封閉吊橋，進行全面檢查，他的兒子已經犧牲了，不希望再有下一個人受害。

許姓男童父親出現澄清網路關流言，盼能停止傷害。（記者佟振國攝）

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