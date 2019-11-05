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首頁　>　社會

涉過失致死／奧萬大經理 巡查員交保

許姓男童親人在溪床舉行招魂儀式。 （記者佟振國攝）

許姓男童親人在溪床舉行招魂儀式。 （記者佟振國攝）

2019-11-05 05:30:00

〔記者陳鳳麗／南投報導〕許姓男童從奧萬大吊橋側邊防護網縫隙墜落死亡，南投地檢署檢察官經相驗、現勘、相關人員偵訊，雖檢方強調目前還在釐清事實中，昨晚在訊問完奧萬大森林遊樂區的廖姓經理和陳姓巡查員後，認為兩人可能有過失致死之嫌，因此諭令各以15萬元交保候傳。

林管處︰外力推才有縫隙

對於外界指吊橋防護網底部的固結點鬆脫，才會造成底部縫隙，但南投林管處說，經委外監測報告及遊樂區工作人員告知，都說防護網底部要以外力推才會有縫隙。

南投林管處也說，該處人員會全力配合司法調查，而在司法未結案前，該座吊橋會無限期封閉，即使司法結束後，也會先進行檢修，確認安全後，再決定是否重新開放。

據了解，這座吊橋每年有3次委外監測，今年在5月和8月各有1次。

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