鹹濕對話曝光 甜美女警官︰遭仙人跳

台商元配爆料指女警官是刑事局形象大使，卻介入別人家庭。 （記者姚岳宏翻攝）

2019-11-04 05:30:00

〔記者姚岳宏／台北報導〕刑事局拍攝形象月曆的二線三星年輕女警官捲入台商小三風波，女警官喊冤，甚至懷疑遭設局仙人跳，將採取法律行動捍衛清白。

女警官情緒低落地表示，她是在4月底透過友人成立的群組，認識大她2歲的施男，彼此大都以LINE互相聊天，對方雖在5月時展開追求，但雙方實際僅見過3次面，6月間本來與其他友人一同去苗栗玩，要出發時施男才說其他友人無法同行；後施男休假結束要飛回越南，為求搭機方便先投宿W HOTEL，她也曾應邀約到該飯店餐敘。

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當她8月應邀約前往越南遊玩，沒多久發現施男已婚，立即劃清界線不再來往，通訊軟體及相關社群也均封鎖。

女警官說，認識施男時並不知曉對方已婚，因此以正常朋友關係來往，以LINE聊天時，自然聊到工作、成長背景等，後來施男欲追求她，彼此間有大量LINE通話及貼圖等問候聊天紀錄，也有因追求而訂購的餐點、贈送小禮品等。

她說，2人通訊軟體聊天內容大都天馬行空、互相瞎扯，至於被披露2人間曾有露骨網愛對話，女警官強調，雙方雖偶有較曖昧或親密之言語，惟僅止於言語玩笑話或順其話語瞎扯，且這類對話通常是對方先主動提及，她也是順著對方的語氣來說話。

女警官強調，雙方認識過程中雖曾經出遊，但無發生親密（性行為）關係，並表示本案如造成損壞名譽，將採取法律途徑以捍衛清白。

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