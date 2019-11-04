刑事局形象大使淪小三？台商妻爆 網愛搶尪

台商元配爆料指女警官是刑事局形象大使，卻介入別人家庭。 （記者姚岳宏翻攝）

2019-11-04 05:30:00

元配擬對兩人提告

〔記者姚岳宏／台北報導〕擔任刑事警察局2020年公益寫真月曆形象大使的30歲陳姓女警官，遭越南施姓台商的元配指控，女警官當小三介入別人家庭，和人夫相約出遊並轉戰全台各飯店，相隔兩地「網交」時，還傳露乳性感照及網購情趣用品，元配擬對施男及女警官提出妨害家庭告訴。

喊冤︰當時不知他有家室

女警官表示，是對方主動追求，當時不知他已有家室，察覺對方已婚後，已斷絕聯繫。

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刑事局︰若違法會究辦

刑事局指出，清涼照等違紀部分將行政懲處，違法部分則絕不護短，督訓科已介入調查，會依法究辦。

台商承認有婚外情

越南台商的元配透過友人向媒體控訴，指稱丈夫是越南台商，雖相隔兩地，原本相處融洽，但今年7月間，施姓丈夫突然跟她表示想要自由，經多方追問下，施男承認有婚外情，元配等不到他下次休假回台，主動飛往越南，在施男筆電裡發現與外遇對象的LINE聊天紀錄，赫然發現小三竟是刑事局的女警官。

元配並未將此事通報刑事局督察系統，而是在9月中旬透過律師向女警官寄送律師函，要求停止與施男交往聯繫，女警官也在10月初與其律師聯絡，告知施男雖曾追求，但並未發生性行為，且早已封鎖相關聯絡方式。

元配不甘心，仍訴諸媒體爆料，整件事才爆發出來，刑事局上週六知悉後介入調查，並約談女警官。

根據元配說法，8月底她在施男筆電裡發現他與小三女警官擁吻的合照，並有多張對方傳來的露乳性感睡衣照，雙方互稱「腦公」、「腦婆」，甚至還經常在LINE上以性愛露骨文字「網交」神遊，施男也曾購買潤滑劑及性愛成人玩具。

互稱「腦公」、「腦婆」

離譜的是，施男人在越南，雖無法親自溫馨接送及陪同吃飯，卻常透過餐飲外送平台，送上刑事局附近的高價美食餐點，甚至5月20日當天，還請花店在13時14分送花到刑事局，象徵一生一世示愛。

元配指控，2人除在女警官的板橋住處幽會外，另也相約出遊並轉戰全台各飯店及旅館，甚至訂下信義區的「W HOTEL」，讓她步行就可去約會，另女警官8月間也曾飛往越南，2人投宿胡志明市五星級飯店。

元配氣憤地說，女警官是刑事局形象大使，卻介入別人家庭，實在太諷刺，擬對施男及女警官提出妨害家庭告訴。

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