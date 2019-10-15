台南反賄選出新招 結合郵務車宣傳

2019-10-15

〔記者王俊忠／台南報導〕明年總統、立委大選腳步近！台南地檢署推動反賄選宣導再出新招，結合台南郵局郵務車張貼反賄選標語、深入大街小巷宣傳。

9年來 南檢已發2390萬檢舉獎金

台南地檢署統計從二○一一年到二○一九年接獲檢舉賄選獎金申請有四十八件、發出檢舉獎金達二三九○萬元；今年已接獲選舉情資、分出十二件選他案偵辦中。

今年已有12件選他案偵辦中

據了解，南檢接獲與明年大選台南選舉犯罪有關情資（包括賄選、遷幽靈人口、暴力、賭盤等），立委部分有十件選他案；正副總統有兩件選他案，尚無偵字案，目前都在全力偵辦。

台南地檢署結合台南郵局舉行「反賄郵你．檢舉CALL ME」府城反賄走透透活動，昨天在台南郵局由南檢檢察長林錦村與台南郵局局長黃良江主持，南市警局長周幼偉、市府政風處長詹政曇、市調查處副處長施東亮、市警五分局長陳錦文、更生保護會台南分會主委宋俊明等人都到場一起宣導淨化選風、檢舉賄選。

郵務車貼反賄選標語 穿梭各地

林錦村與黃良江指出，郵局在台南據點多，長期提供市民誠信、有效率的服務品質。設計動感活潑的反賄選標語與檢舉專線磁貼，結合台南郵局一○五個支局郵務汽、機車，穿梭大街小巷遞送郵件時，將反賄選資訊傳遞到家家戶戶，提升宣傳效果，明年總統與立委大選，最高賄選檢舉獎金一五○○萬元。

「府城ｉ幸福、不買票、不賣票、要檢舉」，南檢襄閱主任檢察官林仲斌表示，若民眾發現賄選情事，請撥打檢舉專線○八○○—○二四—○九九，撥通後按四，也歡迎踴躍加入台南地檢署臉書粉絲團與line官方帳號檢舉（請搜尋ID：@973dairl）。

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