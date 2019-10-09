才免職 另案又記警告 法官俞力華 公職恐絕望

2019-10-09

〔記者吳政峰／台北報導〕已於去年10月辭職的桃園地院前法官俞力華，任內積案45件，還違反審案程序，差點縱放2名運毒被告，8月被職務法庭判免職，轉任其他公職，而她在法官任內另涉及對當事人出言不當，說出「那你就活該」、「見鬼了」等語，司法院人事審議委員會8日決議予以書面告誡的警告處分，並將處分情形登載於人事資料，等同跟著她一輩子，恐成為她轉任法官以外公職的不確定因素。

酸被告見鬼了 脫序行為再添一樁

人審會8日討論俞力華處分案，由於本案上月已經法官評鑑委員會調查，認定她開庭時除說出情緒性言語，尚有「我現在到底是在跟幾歲的人講話？」、「你是個男人就要敢做敢認」、「審理之前承認的話，刑度是我一個人可以操控的」、「再進審理…你的承認就會變得比較廉價」、「妳是騙我的喔，我刑度一定會考量的」等話，濫用訴訟指揮、恣意開示心證，有違法院辦理刑事訴訟案件應行注意事項，損及當事人權益，人審會無異議通過法評會報告，發布書面警告。

人審會還要求把書面警告的處分情形登載於俞力華的人事資料上，換言之，若俞申請轉任法官以外的其他公職，用人機關也會看到這個警告，是否會成為轉任的阻礙，得看機關首長的考量；但若她轉任律師，這份警告對她就無太大意義。

想轉其他公職 得看機關首長收否

人審會另決議新北地院院長由台中高分院庭長陳賢慧出任，日期未定。陳賢慧司訓所24期結業，與大法官呂太郎（24期）、司法院秘書長林輝煌（25期）、台北地院院長黃國忠（24期）、司法官學院院長周占春（24期）同屬司改派，從未擔任司法機關首長，本次獲得司法院長許宗力青睞，接掌直轄市新北地院龍頭，可見許的用人哲學仍傾向具司改經驗者。

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