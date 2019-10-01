議員轟中市淪賭城 盧秀燕稱歪風六都皆有

2019-10-01

〔記者張瑞楨／台中報導〕針對賭場化身為「主題餐廳」，儘管台中市長盧秀燕強調，這種歪風六都都有，但台中市議員賴佳微直指，這是市政府行政怠惰。

主題餐廳掛羊頭賣狗肉

她強調，業者用餐廳之名去登記，而不是登記為八大行業，兒童及少年只要有錢就能進入，這不僅是賭博問題，還有觸犯「兒童及少年福利與權益保障法」，衍生污染兒童及少年身心等更嚴重問題，市府經發局等單位卻不斷水斷電停止營業，這就是行政怠惰。

議員指市府怠惰不取締

常瀏覽臉書的臉友，近3個月會發現，許多「百家樂主題餐廳」在臉書大打廣告，怪異的是，餐廳猛打廣告，卻又沒地址與餐飲內容，還要先加LINE驗證並取得會員資格，才能得知地址並前往「消費」，賴佳微說，「豈不奇怪？」她說，這種手法可能都是掛羊頭賣狗肉的賭場。

她認為，這些賭場冒充為餐廳，還以餐廳之名向市政府登記，而不是設有年齡限制的八大行業，導致兒童及少年都能進入，市府經發局也說，餐廳內不能有賭具，當然也不能賭博，既然這些「主題餐廳」有賭具且有賭博行為，為何不斷水斷電禁止營業？

另外，「兒童及少年福利與權益保障法」第47條規定，兒童及少年不得出入涉及賭博、色情、暴力等場所，避免身心健康受到危害，違反的營業場所負責人或從業人員，可處2萬至10萬元罰鍰，違反的父母或監護人，可處1萬至5萬元罰鍰。賴佳微說，她取得的照片，就有小女孩在賭場內，可能是拍攝者沒注意到，維護兒童身心健康與社會風氣，市府不應再怠惰。

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